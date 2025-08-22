El Cupón de la ONCE deja en Calp un premiazo de casi 1,8 millones
El premio está muy repartido: 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y uno de medio millón de euros
El vendedor Antonio Mayor López ha llevado la suerte a Calp
Calp
Chaparrón de premios. El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un premiazo de casi 1,8 millones de euros en Calp. Y lo mejor de todo es que el dinero está muy repartido. Muchos vecinos están hoy saltando de alegría. El sorteo ha dejado 1.295.000 euros repartidos en 37 cupones premiados con 35.000 euros cada uno y un cupón de 500.000 euros.
El vendedor de la ONCE Antonio Mayor López es quien ha llevado la suerte a Calp con 1.795.000 euros que ha repartido desde su punto de venta en la Avenida de Gabriel Miró, 29. Antonio es vendedor de la ONCE desde mayo de 1997 en la Agencia de Benidorm.
