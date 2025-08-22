Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla

Una joven ha sufrido gravísimos cortes de la hélice del yate en el que había salido con unos amigos a disfrutar del mar en Xàbia. El accidente ha ocurrido, según ha podido saber este diario, en la costa del Cap Prim. La mujer, que tiene unos 30 años, iba sentada en la zona de proa de la embarcación. Una ola ha provocado que se fuera al agua. El yate le ha pasado por encima, la ha arrollado. La hélice le ha causado cortes críticos en diversas partes del cuerpo. Tal como ha podido saber Levante-EMV, el corte más grave le ha sido causado en el cuello y podría tener afectada la arteria carótida.

Al fondo, la escollera de Levante y las luces de los vehículos de emergencias / Levante-EMV

Los amigos de la joven la han subido rápidamente a bordo y le han realizado un torniquete para pararle la hemorragia. Mientras, han dado la voz de alarma y han puesto rumbo rápidamente al puerto de Xàbia. El accidente ha ocurrido ya bien avanzada la tarde. No se ha podido enviar al helicóptero medicalizado. En la escollera de Levante esperaban ambulancias, la Policía Local, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Intervenida de urgencia en el hospital

A la joven se la ha subido rápidamente en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que ha salido del puerto escoltada por dos coches patrulla de la Policía Local. En la avenida de Palmela, estaba el equipo médico del SAMU. Se ha pasado a la mujer a la ambulancia del SAMU. El médico y los sanitarios la han estabilizado. Ha perdido mucha sangre y habría sufrido también una parada cardiorespiratoria. Mientras, se ha avisado al hospital de Dénia de que la joven está muy grave y los médicos y sanitarios ya tenían preparado el quirófano para intervenirla con la máxima rapidez.

La joven había venido desde Murcia con unos amigos a pasar el día en el mar en Xàbia. Todos estaban disfrutando de una de las costas más bellas de la Comunitat Valenciana, la del Cap Prim, la cala Sardinera y la bahía del Portitxol cuando ha ocurrido el accidente.

Es el segundo accidente náutico grave que ocurre en Xàbia en los últimos días. Un hombre de 60 años sufrió una semiamputación del pie al enganchárselo en la hélice de una embarcación en la costa de la Granadella.