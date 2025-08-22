La Guadalupe, la embarcación de los guardacostas de Dénia, pionera en portar el gallardete de la asociación de las Banderas Azules
Es junto a la barca que vigila el litoral de Serra Gelada la primera de titularidad pública que recibe un distintivo que subraya la protección de la biodiversidad marina
Un gallardete es una banderola triangular. En Dénia hay un triángulo de riqueza marina cuyos vértices son las ballenas (rorcuales), las tortugas marinas (Diana ha desovado cuatro veces este verano) y la posidonia oceánica. Hay más biodiversidad, claro. Muchísima más. Y la protege el Servicio Ambiental Marino y de Pesca. Los guardacostas Toni Martínez y José Navarro recorren el litoral en la embarcación "Guadalupe". Esta embarcación porta desde hoy el gallardete que entrega Adeac (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor), institución de ámbito internacional que entrega las Banderas Azules. Los guardacostas se encargaron en los primeros años de vigilar la Reserva Marina del Cabo de Sant Antoni. Uno de sus cometidos era el de sorprender a los pescadores furtivos. Hoy su labor es mucho más amplia. Participan en las campañas de avistamiento e investigación de ballenas y cetáceos, en la de desove de las tortugas marinas, vigilan las buenas prácticas en el mar de los navegantes, realizan educación ambiental en los colegios...
La "Guadalupe" es junto a la embarcación de vigilancia de Serra Gelada (Marina Baixa) la primera pública que iza el gallardete azul. Virgina Yuste, de Adeac, ha destacado la gran labor de protección y concienciación que llevan a cabo los guardacostas de Dénia y ha subrayado la singularidad de esta costa. "Todo pasa en Dénia", ha dicho, y ha recordado que aquí está el campamento Tortuga con los nidos de los desoves de las tortugas marinas, se avistan ballenas y "es donde mejor se protege la posidonia". Virginia Yuste llevaba hoy un vestido inspirado en la bandera azul.
Guardianes de la biodiversidad marina
La embarcación tiene amarre en la Marina de Dénia, marina que colabora estrechamente desde que se puso en marcha el servicio de guardacostas con estos guardianes de la biodiversidad marina. Al acto de izar el gallardete, han asistido el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, la concejala de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix, el capitán-director de Marina de Dénia, Gabriel Martínez, la directora de Relaciones Institucionales de Adeac y la tripulación de la "Guadalupe", tripulación que integran Toni Martínez y José Navarro.
