Música en vivo y vivísima: los mejores conciertos del verano en la mejor terraza de Dénia
La Mediterránea, la terraza del mercado gastronómico y cultural de Els Magazinos, vibra con los conciertos de "Los lunes al son de Turia" y "Las tardes de 1.800 estrellas", dos ciclos con excelentes intérpretes y bandas
Terraza. La primera definición que recoge el diccionario de la RAE es la de "sitio abierto de una casa desde el que se puede explayar la vista". Pero ¿y el oído? ¿Y todos los otros sentidos? Una terraza con la mejor música en vivo es para explayarse a gusto. Vuelves de la playa y te explayas. Aquí se disfruta una barbaridad. Y la música es de verdad.
Esta terraza, la Mediterránea, está en una Dénia desconocida, en una ciudad que levanta los pies del suelo, que se deja llevar por el ritmo y la inspiración, por la música en directo y por el talento de artistas y bandas que disfrutan del "tête-à-tête" con el público, que improvisan y que saben tomarle el pulso a estas dulces tardes de verano de la Dénia de músicas y azoteas. La película de Jaime Chávarri de 1993 se titulaba "Tierno verano de lujurias y azoteas" (lejanamente inspirada en "El sueño de una noche de verano", de Shakespeare). Músicas y azoteas. Vuelan todos los sentidos. La Mediterránea, en el mercado gastronómico y cultural Els Magazinos, es, seguramente, la mejor terraza del verano. Y los intérpretes y bandas que ofrecen estos conciertos (los lunes y jueves) aciertan con el "tempo" mediterráneo de Els Magazinos, de Dénia y de las maravillosas tardes de verano (las puestas de sol son aquí el éxtasis).
"Los lunes al son de Turia" y los jueves de "las tardes de 1.800 estrellas". Así se llaman estos ciclos de los lunes y los jueves. Cada uno tiene su singularidad. Coinciden en que los músicos son excelentes. El escenario desprende un eco de historia. Tras los músicos está el castillo de Dénia. Es una bellisíma fortaleza. La música en vivo también es una fortaleza y un refugio (también climático).
A la Mediterránea llega la brisa del mar. Es la terraza del verano. Y uno de los músicos que no puede faltar es el cantante y compositor valenciano Xavi Gómez (acompañado al saxo por J. A. Parker). Le tiene pillado el son, el ritmo y el duende a este mercado gastronómico y cultural de Dénia. Ha compuesto tres temas para celebrar sus aniversarios ("Saboreando la vida", "Fem poble" y "Bailando al son del buen vivir"). Y sabe ganarse la complicidad del público. Cara a cara. Sin trucos. Música viva, vivísima.
Y, así, entre conciertos los lunes y los jueves, pasa este dulce verano de músicas y azoteas.
