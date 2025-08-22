Ocaso y colapso: los coches saturan el cabo de Sant Antoni de Xàbia en la puesta de sol
Quienes suben a contemplar el crepúsculo aparcan en las cunetas de esta carretera del parque natural del Montgó
El área recreativa, precintada para evitar la acampada ilegal
La contemplación en Xàbia es un alboroto. Se ha corrido la voz de que la puesta de sol, observada desde el cabo de Sant Antoni, es sublime. Las fotos van de móvil en móvil. Y sí, el atardecer, con sus rojos encendidos, naranjas, malvas y violetas, es hipnótico. Es también indolente. El sol se oculta a cámara lenta. La fulgurante luz se apaga poco a poco. El crepúsculo se ha convertido en un imán. Se ha corrido la voz (las redes lo magnifican y distorsionan todo) y sube una multitud de adoradores del sol. El sol es la religión del verano. Todos suben, claro, en coche. Y el ocaso desencadena el colapso.
Y no es que ocurra de tarde en tarde. La saturación llega tarde sí y tarde también. En la de ayer, los coches invadían las cunetas (no hay arcén) de la carretera que lleva al mirador y al faro del cabo de Sant Antoni. No es una carretera cualquiera. Está dentro del parque natural del Montgó. Y si hay un lugar al que le sienta terriblemente mal la masificación es a un parque natural. La carretera también lleva al área recreativa, pero está cerrada. Más que eso. Está precintada. Se ha tomado esa drástica decisión para evitar la acampada ilegal. El Montgó también permaneció cerrado el pasado fin de semana y el lunes por la ola de calor y el riesgo extremo de incendio.
En las cunetas de esta carretera está prohibido aparcar. Para evitar que los coches las tomaran totalmente ya se colocaron hace un par de años bolardos de madera en el tramo más próximo a la discoteca Hacienda. Ahora, ante la fascinación del atardecer en el cabo de Sant Antoni, el parque natural y el Ayuntamiento de Xàbia terminarán por erizar los extremos de todo el vial con bolardos.
Una moda que no declina
Xàbia ejerce un magnetismo especial de la noche a la mañana. Pero el amanecer, también bellísimo, es más intempestivo. La puesta de sol encaja mejor en los horarios turísticos. Admirarla desde el cabo, en esta estribación del Montgó que penetra en el mar, está de moda. No es éste el primer verano que cada tarde acuden cientos de personas. La cosa no declina, sino que va a más. Ocaso y colapso.
