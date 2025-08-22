"De vacances, parla en valencià": turisme amb accent propi al Poble Nou de Benitatxell
La xicoteta guia de butxaca fa un recull de paraules, expressions i costums del municipi en valencià traduïdes al castellà i l’anglés
L’objectiu d’esta acció és fomentar un turisme respectuós amb la població local que valore i respecte la identitat pròpia, la llengua i la cultura del municipi
‘De vacances, parla valencià’. Amb esta premissa, el departament de Turisme del Poble Nou de Benitatxell està distribuint entre els seus visitants i turistes el Manual turístic del valencià, un llibret de butxaca que fa un recull de paraules, expressions i costums del municipi en valencià traduïdes al castellà i l’anglés. A més, totes les expressions estan acompanyades dels seus fonemes per a saber com pronunciar-les correctament.
Com la resta d’accions turístiques que s’estan duent a terme dins del projecte ‘Turisme per a respirar’ i fent bandera de la nova marca turística ‘Respira Mediterrani’, esta campanya busca fomentar un turisme respectuós amb la població local que valore i respecte la identitat pròpia, la llengua i la cultura del municipi.
El manual divideix la seua terminologia en cinc blocs: terminologia essencial i general, terminologia per a anar al comerç local, terminologia per a esmorzar o menjar, terminologia per a descobrir El Poble Nou de Benitatxell i terminologia per a allotjar-se. Paraules i expressions essencials del dia a dia com «bon dia», «gràcies», «adeu» o «per favor», i d’altres més específiques com «quant val?», «quins són els productes típics?», «una cervesa, per favor», «figatell», «cassalla», «sopar de cabasset» o «a quina hora és el check-in?» formen part d’este ric i variat diccionari.
Col·laboració del comerç
Els llibrets s’estan distribuint en els principals punts turístics del municipi, com la cala del Moraig, i també en edificis públics, Tourist Info de la comarca i comerços i restaurants locals. Precisament s’ha buscat la col·laboració del comerç del poble per a fomentar la parla del valencià en les interaccions amb les persones visitants.
“Respectar la llengua, les costums i la cultura del lloc que es visita és una forma de reconéixer la seua dignitat. El turisme respectuós ajuda no sols a preservar tradicions, arts, gastronomia i formes de vida que podrien veure's amenaçades per la turistificació, sinó que també enriqueix l'experiència del visitant, facilita intercanvis genuïns i evita malentesos. Perquè amb voluntat per les dos parts, l'intercanvi cultural i l’aprenentatge és bidireccional i la convivència és més harmoniosa i enriquidora”, ha destacat el regidor de Turisme i Patrimoni, Víctor Bisquert.
