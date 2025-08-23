Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia
El agraciado ha resultado ganador del premio de segunda categoría
O. Casado
Xàbia
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39, y las estrellas 04 y 10.
El código del Millón ha sido el SMC39099 y ha sido vendido en Murcia.
El premio de segunda categoría del sorteo valorado en 330.801,26 euros ha sido validado en Xàbia, concretamente en la administración ubicada en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16.
