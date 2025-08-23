Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39, y las estrellas 04 y 10.

El código del Millón ha sido el SMC39099 y ha sido vendido en Murcia.

Una administración de Lotería de Xàbia en una imagen de archivo / Levante-EMV

El premio de segunda categoría del sorteo valorado en 330.801,26 euros ha sido validado en Xàbia, concretamente en la administración ubicada en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16.