Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia

El agraciado ha resultado ganador del premio de segunda categoría

Sorteo Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025.

O. Casado

Xàbia

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39, y las estrellas 04 10.

El código del Millón ha sido el SMC39099 y ha sido vendido en Murcia.

La administración de Lotería de Xàbia donde ha caído el primer premio

Una administración de Lotería de Xàbia en una imagen de archivo / Levante-EMV

El premio de segunda categoría del sorteo valorado en 330.801,26 euros ha sido validado en Xàbia, concretamente en la administración ubicada en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16.

