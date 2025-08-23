Euromillones deja más de 330.000 euros en Xàbia

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 22 de agosto de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 09, 12, 30 y 39, y las estrellas 04 y 10.

El código del Millón ha sido el SMC39099 y ha sido vendido en Murcia.

Una administración de Lotería de Xàbia en una imagen de archivo / Levante-EMV

El premio de segunda categoría del sorteo valorado en 330.801,26 euros ha sido validado en Xàbia, concretamente en la administración ubicada en la calle Santísimo Cristo del Mar, 16. Esta administración, Loterías Jubama, lleva siete años abierta y encadena una gran racha de premios. Víctor Benlloch y Paula Berenguer, sus responsables, están contentísimos de repartir tanta suerte en su pueblo.