Riesgo vial
Coches pegados a los peatones en el Muntanyar de Xàbia
Los viandantes de este paseo, creado tras el confinamiento, no están protegidos por ningún elemento de separación del carril de tráfico
Es un peligro conocido. En 2020, tras el confinamiento por la pandemia del covid, Xàbia creó un gran paseo peatonal entre el núcleo del Puerto y el del Arenal. Uno de los dos carriles de circulación de la carretera del Primer Muntanyar se reservó para los viandantes. Pero estaba pendiente instalar un elemento de separación entre ese paseo y el carril de tráfico (los coches van en dirección Puerto a Arenal). Ahora solo hay pequeños reductores de velocidad. Poca protección para los peatones.
Y suele ocurrir que más de un conductor, al adelantar a las bicicletas (las bicis, en dirección Puerto a Arenal tienen que ir por el carril de los coches y luego, al volver, sí disponen de un carril bici que va por la acera), invade el tramo que está pintado de verde y es peatonal. Y también hay conductores que pisan demasiado el acelerador. El límite de velocidad es claro: 30 km/h.
Además, ahora, en verano, el espacio para viandantes está muy concurrido. Y el tráfico también es denso. Se dan situaciones peligrosas. El ayuntamiento tiene pendiente colocar una barrera que proteja a los caminantes. O eso o decidirse definitivamente a hacer toda la carretera del Muntanyar peatonal.
