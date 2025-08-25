La música de los 80 es de cine: un millar de personas vibra en el Sonafilm en Ondara
La Universal Symphony Orchestra maravilló con las grandes bandas sonoras de los filmes "ochenterosE"
El compositor Vicent DiCola subió al escenario para interpretar al teclado los temas que creó para "Rocky IV"
La música de los 80 es de cine. Aquellas míticas bandas sonoras siguen emocionando. Y más si las interpreta una orquesta con el "punch" (guiño a la película "Rocky") de la Universal Symphony Orchestra. El concierto final del Sonafilm, el festival de música de cine de la Marina Alta que ahora ha cumplido su séptima edición, tuvo lugar en la Plaça de Bous de Ondara. Ondara inició el Sonafilm y es de justicia que el gran concierto de clausura tenga lugar en este magnífico "auditorio" al aire libre. El coso se ha transformado. La cultura le sienta de maravilla.
Esta edición recuperaba las legendarias bandas sonoras de los años 80. Más de mil personas acudieron al concierto. No se lo perdió el compositor estadounidense Vice DiCola, quien creó las bandas sonoras de "Rocky IV", "Staying Alive" o "Transformer". DiCola se subió al escenario y, al teclado, interpretó la música del filme que protagonizó Stallone. Mientras, el artista canario Jadel cantó estos temas que forman parte ya de la cultura popular.
José Martínez Colomina dirigió con maestría a la Universal Symphony Orchestra. 75 artistas, entre músicos y cantantes, dieron vida a ese universo sonoro de la década de los 80. Maravillaron al público con las bandas sonoras de "Conan", "Regreso al futuro" o "The Goonies".
