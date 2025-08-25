Una barca de recreo encalla en la escollera de la Marineta Cassiana de Dénia

Una pequeña embarcación de recreo encalló anoche, sobre las 21 horas, en la escollera que cierra por el sur la playa de la Marineta Cassiana de Dénia. La barca navegaba en dirección al puerto dianense. Otra embarcación habría ayudado a la que embarrancó a liberarla de las piedras y a llegar a puerto.

Enseguida llegaron los agentes de la Policía Local de Dénia. Con linternas, ya que ya había oscurecido, recorrieron la escollera. Hablaron con los pescadores de caña, quienes les indicaron que la barca había quedado varada y que otra la remolcó y la sacó de este tramo de poco calado. A esa hora numerosas barcas de recreo regresaban a puerto. Lo agentes fueron luego al puerto a localizar a la tripulación y cerciorarse de que todos estaban bien.

Numerosos paseantes se acercaron al final del paseo de la Marineta, al arranque de la escollera del Faralló / Levante-EMV

No es la primera vez que una embarcación encalla en este espigón, que tiene un tramo sumergido. En agosto de 2016, una barca de recreo de Oliva ya quedó aquí embarrancada. Esquivó el dique, pero no contaba con ese brazo sumergido en el que hay poco calado.

Vehículos policiales, en el final del paseo de la Marineta / Levante-EMV

El accidente náutico de anoche quedó en un susto. Ni de lejos fue tan grave como ocurridos en los últimos días en el Cap Prim y la Granadella de Xàbia. Mientras, también sigue encallado en Xàbia el velero de 19 metros de eslora que embarrancó hace casi un mes en la costa del Primer Muntanyar.

Muchos vecinos y turistas que a esa hora paseaban por la Marineta Cassiana se acercaron a la escollera y, desde el paseo, atisbaron la embarcación encallada y las maniobras que se llevaban a cabo para sacarla de las piedras y remolcarla a puerto.