Sofocan a toda prisa un incendio en una pinada de Jesús Pobre próxima al Montgó
El fuego se ha originado en la cuneta de la carretera CV-735
El fuego ha dado un nuevo susto en la Marina Alta. Se ha declarado un incendio en una pinada de Jesús Pobre que linda con la carretera CV-735 (lleva de Xàbia a Jesús Pobre y la Xara). El fuego estaba próximo al camino de la Faixa. En el otro extremo de la carretera, comienza ya la falda del Montgó. El origen del fuego podría ser una colilla arrojada desde un coche.
Han llegado rápidamente los bomberos del parque de Dénia y del retén de Xàbia, la Policía Local de Dénia y la Guardia Civil. Los bomberos han sofocado con rapidez las llamas, que solo han calcinado matorrales y no han llegado a prender con fuerza en los pinos de gran porte de esta masa forestal. Apagar con celeridad las llamas era fundamental. La pinada es muy densa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada
- Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia