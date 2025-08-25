Sofocan a toda prisa un incendio en una pinada de Jesús Pobre próxima al Montgó

El fuego ha dado un nuevo susto en la Marina Alta. Se ha declarado un incendio en una pinada de Jesús Pobre que linda con la carretera CV-735 (lleva de Xàbia a Jesús Pobre y la Xara). El fuego estaba próximo al camino de la Faixa. En el otro extremo de la carretera, comienza ya la falda del Montgó. El origen del fuego podría ser una colilla arrojada desde un coche.

Los vehículos de bomberos en la cuneta de la CV-735 / A. P. F.

Han llegado rápidamente los bomberos del parque de Dénia y del retén de Xàbia, la Policía Local de Dénia y la Guardia Civil. Los bomberos han sofocado con rapidez las llamas, que solo han calcinado matorrales y no han llegado a prender con fuerza en los pinos de gran porte de esta masa forestal. Apagar con celeridad las llamas era fundamental. La pinada es muy densa.