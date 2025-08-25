Un viatge per l’escola de l’Atzúbia (1857-2007)
Un dels elements més humans de la mostra, que s'inaugura el pròxim dissabte, són les entrevistes en vídeo a persones majors del poble, que relaten els seus records escolars amb emoció i vivor
L'exposició ofereix una mirada apassionant i emotiva als orígens, evolució i tancament de l’escola del poble, que va cessar la seua activitat el 31 d’agost de 2007
Equip de coordinació de l'exposició
El Centre Cultural Ausiàs March de l’Atzúbia acollirà el pròxim dissabte 30 d’agost a les 20:30 hores la inauguració de l’exposició “Un viatge per l’escola de l’Atzúbia (1857-2007)”, una mostra que vol retre homenatge a més de 150 anys d’educació pública al municipi i que ha comptat amb el suport incondicional i imprescindible de l’Ajuntament de l’Atzúbia.
Amb un recorregut format per 28 panells, la proposta ofereix una mirada apassionant i emotiva als orígens, evolució i tancament de l’escola del poble, que va cessar la seua activitat el 31 d’agost de 2007. Entre aquests panells, n’hi ha un dedicat als jocs populars i un altre, el que tanca la mostra, és una auca sobre l’escola de l’Atzúbia . Aquesta exposició és el fruit d’un treball de recerca històrica, amb l’objectiu de recuperar la memòria de més de 58 mestres (homes i dones) que van exercir la seua tasca docent en c ondicions sovint difícils.
L’exposició inclou més de 130 imatges entre fotografies i reproduccions de documents històrics, així com una col·lecció de més de 100 llibres escolars antics i un fons d’objectes i jocs que pretenen recrear l’ambient de les aules d’altres temps: mapes, tinters, carteres, uniformes, globus terraqüis, multicopistes i mobiliari original.
El relat abasta des de les primeres notícies documentades d’escoles a l’Atzúbia, datades el 1857, fins al segle XXI, i contextualitza els canvis educatius dins dels marcs socials i polítics de cada època: des del regnat d’Isabel II, passant pel Sexenni Revolucionari i la Primera República, fins a la Restauració borbònica, la Segona República, la dictadura franquista i la democràcia.
Especial atenció es presta a la presència de la llengua pròpia a l’aula i a les dificultats que el professorat va trobar, com ara l’absentisme escolar o la manca de recursos.
Memòria col·lectiva de l’Atzúbia
Un dels elements més humans de la mostra són les entrevistes en vídeo a persones majors del poble, que relaten els seus records escolars amb emoció i vivor. Aquestes veus orals acompanyen i donen vida a una exposició que no només narra una història educativa, sinó també una part essencial de la memòria col·lectiva de l’Atzúbia.
A més, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’Escoleta d’Estiu de l’Atzúbia, allò més pròxim que queda del que van ser les escoles al poble, afegint així un pont viu entre la més pròxim que queda del que van ser les escoles al poble, afegint així un pont viu entre la memòria històrica i l’educació actual.
Amb aquesta exposició, els organitzadors volen preservar i dignificar el llegat de l’escola pública del municipi, un espai que, durant més d’un segle i mig, va ser molt més que un lloc per aprendre: va ser un lloc per a créixer, compartir i somiar.
Suscríbete para seguir leyendo
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada
- Viven y duermen debajo del puente del botellón en Xàbia