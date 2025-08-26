Atropellan a un ciclista en el carril bici del Primer Muntanyar de Xàbia

La "convivencia" de coches, peatones y ciclistas en el Primer Muntanyar de Xàbia es complicada. Esta tarde, pasadas las 20 horas, ha ocurrido un atropello en el carril bici de este tramo litoral xabienc. Un coche que salía de la calle Venecia, enfrente del local de hostelería de la Siesta, se ha llevado por delante al ciclista, que circulaba por el carril habilitado para bicicletas.

El ciclista no presenta, en principio, heridas de gravedad. En seguida han llegado patrullas de la Policía Local y los sanitarios de la Cruz Roja, quienes le han realizado al hombre la primera atención. Presentaba magulladuras. Luego ha acudido un equipo médico del SAMU.

Tramo conflictivo

Ahora, en verano, el Primer Muntanyar es un punto de tráfico conflictivo. De las bocacalles salen los coches. Pasan por la acera peatonal y el carril bici. Mientras, hay un carril que es peatonal (se habilitó para viandantes tras el confinamiento). Los elementos de separación entre ese paseo el el carril de coches (carril en dirección Puerto-Arenal) no son contudentes. Ese batiburrillo de coches, peatones, ciclistas, patinetes... provoca situaciones de riesgo.