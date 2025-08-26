Atropellan a un ciclista en el carril bici del Primer Muntanyar de Xàbia
El hombre no presenta heridas de gravedad y lo ha atendido primero la Cruz Roja y luego un equipo médico de SAMU
La "convivencia" de coches, peatones y ciclistas en el Primer Muntanyar de Xàbia es complicada. Esta tarde, pasadas las 20 horas, ha ocurrido un atropello en el carril bici de este tramo litoral xabienc. Un coche que salía de la calle Venecia, enfrente del local de hostelería de la Siesta, se ha llevado por delante al ciclista, que circulaba por el carril habilitado para bicicletas.
El ciclista no presenta, en principio, heridas de gravedad. En seguida han llegado patrullas de la Policía Local y los sanitarios de la Cruz Roja, quienes le han realizado al hombre la primera atención. Presentaba magulladuras. Luego ha acudido un equipo médico del SAMU.
Tramo conflictivo
Ahora, en verano, el Primer Muntanyar es un punto de tráfico conflictivo. De las bocacalles salen los coches. Pasan por la acera peatonal y el carril bici. Mientras, hay un carril que es peatonal (se habilitó para viandantes tras el confinamiento). Los elementos de separación entre ese paseo el el carril de coches (carril en dirección Puerto-Arenal) no son contudentes. Ese batiburrillo de coches, peatones, ciclistas, patinetes... provoca situaciones de riesgo.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada