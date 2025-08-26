Benissa en corto es cine a lo grande: 45 cortometrajes a concurso y brillantes referencias cinéfilas

El festival de Venecia y el festival de Benissa (casi casi comparten fechas). El Paseo de la Fama de Hollywood y el Paseo de las Estrellas del Centre d'Art Taller d'Ivars. Charles Chaplin y Pere Bigot. La Eva al desnudo de Mankiewicz y la Eva Pinera. Benissa en corto, el festival que tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre, es cine a lo grande. Sus organizadores han acertado al buscar tantísimas referencias cinéfilas. ¿Qué es un festival de cine sin su pizca de glamour? Benissa tendrá, claro, alfombra roja. Desfilarán 80 actrices, actores y profesionales de esa industria de los sueños que es el cine. No había que escatimar en guiños cinematográficos. El cine es fantasía. Ilusión. Benissa en corto es ambición y gran cine. La primera edición es, sobre todo, una gran celebración del séptimo arte.

Los creadores de este festival, Pedro Font (su director), Raúl Martínez y María Mas, han presentado junto al escultor Quico Torres, las artistas del GAB (Grup d'Artistes de Benissa) Yolanda Giménez y Teresa Iborra, la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu, y el alcalde, Arturo Poquet, las últimas novedades de Benissa en corto. Se han presentado unos 800 cortometrajes. El jurado ha elegido 45. Y hay de todo, incluso wéstern. Los cortos son cine depurado y sin excesos de metraje. Los 45 seleccionados son lo mejor de lo mejor. La crema del cine español. El próximo lunes comienzan las proyecciones.

Benissa va a vivir una gran semana de cine. El viernes 5 de septiembre se proyecta en la playa de la Fustera la película "Del lado del verano", protagonizada por Antonia San Juan, la madrina de esta primera edición de Benissa en corto. La actriz estará en el festival, claro.

Los organizadores junto a las estatuillas de los premios / Levante-EMV

Mientras, el sábado 6 de septiembre tendrá lugar en el Centre d'Art Taller d'Ivars la gran gala de clausura. La alfombra roja bullirá de cine. Se descubrirá la primera estrella del Paseo de las Estrellas. Se inspira en las de Hollywood, pero es absolutamente benissera. La han creado las artistas del GAB. Es una estrella de mar con azules marinos y ocres de la montaña. Lleva inscrito el nombre de Antonia San Juan. El paseo expresa que Benissa en corto quiere ser un universo en expansión. de buen cine. Cada nueva edición, sumará un nuevo nombre de cine.

Las estatuillas de Pere Bigot y Eva Pinera

Y también hay guiño cinéfilo en las estatuillas de los premios. Las ha creado el escultor Quico Torres. Están los premios Oscar, los Goya, el León de Oro... Benissa tendrá los Pere Bigot y Eva Pinera. Pere Bigot, un excéntrico vecino que emigró de Berdica, que es una partida rural de Benissa, a Nueva York (su historia la narró Bernat Capó), tuvo su cosa cinematográfica. Volvió de América con baúles (los famosos mundos, famosísimo el de la Piquer) repletos de vestuario de películas. Los benisseros recuerdan su alegría. Tocaba el acordeón y era el alma de las fiestas. De alguna forma, Pere Bigot es el Chaplin benissero. Sus andanzas son ciertamente cinematográficas.

Y la estuatilla de la Eva Pinera (una pintura rupestre de un abrigo de la partida de Pinos) premiará la igualdad. En el cine hay muchísimas Evas. Quizá la más famosa es la "Eva al desnudo" de Mankiewicz.