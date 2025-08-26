Comienza la mejora de un camino de la Vall d'Ebo a l'Atzúbia que facilitará combatir los incendios

Los caminos rurales se han convertido ahora en vías fundamentales para combatir los incendios forestales. En la Marina Alta, el gran incendio de agosto de 2022, que se inició en la Vall d'Ebo por un rayo y devastó 12.150 hectáreas de las montañas de esta comarca y del Comtat, demostró lo vulnerable que es el territorio, el grave problema del abandono de los cultivos (funcionan como cortafuegos naturales) y la dificultad extrema de luchar contra unas llamas en lugares de difícil acceso en los que los caminos serpentean y, en algunos casos, están muy deteriorados.

El camino entre l'Atzúbia y la Vall d'Ebo / Levante-EMV

La Diputación de Alicante ha iniciado ahora las obras de mejora de un camino que une la Vall d'Ebo y l'Atzúbia, dos municipios muy castigados por aquel incendio de hace tres años. El camino es, a la fuerza, de muchas curvas y de fuerte pendiente. Este territorio es muy escarpado. Los trabajos suben a 740.000 euros y permitirán mejorar la evacuación y las labores de extinción en caso de incendio. Este camino tiene algo más de 8 kilómetros. Mejorarlo también contribuirá a vertebrar este territorio. Se respeta el trazado original, su

El derrumbe que sepulta el Camí del Xap, en la Vall de Gallinera / Levante-EMV

“Tras el grave incendio forestal con epicentro en La Vall d’Ebo que asoló el norte de nuestra provincia, la Diputación de Alicante puso en marcha un ambicioso proyecto destinado a mejorar la conectividad del territorio que, a su vez, resultara estratégico de cara a la evacuación y extinción de les Valls en caso de emergencia, mejorando la prevención y asegurando un acceso rápido a las zonas forestales y a otras infraestructuras de prevención de incendios”, ha señalado el diputado responsable del área y alcalde de Benissa, Arturo Poquet.

Alfons Padilla

Voladuras en el Camí del Xap

Mientras, ahora deben retomarse los trabajos para reabrir el Camí del Xap, que conecta la Vall de Gallinera y la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà. Se llegaron a hacer voladuras controladas para despejar el enorme derrumbe que sepultó este vial en la primavera de 2022. Las lluvias torrenciales provocaron un gran corrimiento de piedras y tierra. Este vial también es esencial para vertebrar el interior de la Marina Alta.