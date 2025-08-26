Comienza la mejora de un camino de la Vall d'Ebo a l'Atzúbia que facilitará combatir los incendios
La Diputación también debe reiniciar ahora los trabajos para reabrir el Camí del Xap, sepultado por un derrumbe en la primavera de 2022 y que es básico para comunicar les Valls de la Marina
Los caminos rurales se han convertido ahora en vías fundamentales para combatir los incendios forestales. En la Marina Alta, el gran incendio de agosto de 2022, que se inició en la Vall d'Ebo por un rayo y devastó 12.150 hectáreas de las montañas de esta comarca y del Comtat, demostró lo vulnerable que es el territorio, el grave problema del abandono de los cultivos (funcionan como cortafuegos naturales) y la dificultad extrema de luchar contra unas llamas en lugares de difícil acceso en los que los caminos serpentean y, en algunos casos, están muy deteriorados.
La Diputación de Alicante ha iniciado ahora las obras de mejora de un camino que une la Vall d'Ebo y l'Atzúbia, dos municipios muy castigados por aquel incendio de hace tres años. El camino es, a la fuerza, de muchas curvas y de fuerte pendiente. Este territorio es muy escarpado. Los trabajos suben a 740.000 euros y permitirán mejorar la evacuación y las labores de extinción en caso de incendio. Este camino tiene algo más de 8 kilómetros. Mejorarlo también contribuirá a vertebrar este territorio. Se respeta el trazado original, su
“Tras el grave incendio forestal con epicentro en La Vall d’Ebo que asoló el norte de nuestra provincia, la Diputación de Alicante puso en marcha un ambicioso proyecto destinado a mejorar la conectividad del territorio que, a su vez, resultara estratégico de cara a la evacuación y extinción de les Valls en caso de emergencia, mejorando la prevención y asegurando un acceso rápido a las zonas forestales y a otras infraestructuras de prevención de incendios”, ha señalado el diputado responsable del área y alcalde de Benissa, Arturo Poquet.
Voladuras en el Camí del Xap
Mientras, ahora deben retomarse los trabajos para reabrir el Camí del Xap, que conecta la Vall de Gallinera y la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà. Se llegaron a hacer voladuras controladas para despejar el enorme derrumbe que sepultó este vial en la primavera de 2022. Las lluvias torrenciales provocaron un gran corrimiento de piedras y tierra. Este vial también es esencial para vertebrar el interior de la Marina Alta.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón
- Un nuevo chalé en les Rotes de Dénia que es una pirámide escalonada