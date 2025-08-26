Teulada regalará en sus mercadillos semanales 830 kilos de uva moscatel

Hay que probarla. La uva de moscatel de Alejandría es un regalo. Dorada y dulcísima. El Ayuntamiento de Teulada y la Associació d'Agricultors de Raïm de Moscatell de Teulada saben que estos racimos son un tesoro agrícola. Han puesto en marcha una acción para que ahora, en plena vendimia, la uva llegue a todos. Quien la prueba repite, seguro. Fruta de temporada. Los granos crujen, son una explosión de sabor. El moscatel es una golosina. Una sana golosiona.

Este miércoles en teulada y el viernes en Moraira se entregará en el concurrido mercadillo semanal uva moscatel. El reparto será gratuito. Comenzará a las 9 de la mañana. Los racimos irán en bolsas de papel. La uva estará limpia y lista para comer. Procece de la cosecha de los agricultores locales.

Se distribuirán 830 kilos de uva. La inicitiva persigue dar a conocer este producto histórico de Teulada Moraira. Las bolsas de papel llevará el logotipo de la asociación y del ayuntamiento. El papel es una apuesta por la sostenibilidad. Se evita el uso de plásticos.

El concejal de Agricultura y los representantes de los viticultores locales / Levante-EMV

El Ayuntamiento de Teulada ha destinado de 2.996,73 euros a comprar la uva y el papel que la envuelve. Esta iniciativa también significa apoyar a un sector, el de la agricultura, que se enfrenta a mil problemas. Incentivar el consumo de la uva de mesa forma parte también de la promoción de la dieta tradicional y mediterránea.

El esfuerzo de los agricultores

El concejal de Agricultura, José Antonio Bisquert, ha señalado que “la uva moscatel es más que un cultivo, es una seña de identidad de Teulada Moraira. Con este reparto no solo acercamos un producto de máxima calidad a la gente, sino que también reivindicamos el esfuerzo de quienes trabajan la tierra día tras día, los agricultores”.

Mientras, el alcalde, Raúl Llobell, ha incidido en que "el moscatel es historia, tradición y futuro para Teulada Moraira. Queremos que vecinos y visitantes reconozcan el valor de nuestra agricultura, apoyando a los agricultores y situando a nuestro municipio en el lugar que merece dentro de la cultura gastronómica”.