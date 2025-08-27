El alcalde de Dénia (PSPV) dice que la moción de censura de socialistas y PP en Els Poblets "traiciona la voluntad del pueblo"

Llegan las primeras reacciones a la moción de censura que han presentado en Els Poblets esta mañana PSPV, PP y el independiente Francisco Pérez, del PRE, quien será alcalde, y ya queda claro que los firmantes han ido por libre. La maniobra no cuenta con apoyos en la Marina Alta. Es más, en las filas socialistas, ha provocado un gran rechazo.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, ha marcado la pauta. Ha expresado su "reprobación absoluta y firme a la decisión tomada por la agrupación socialista de Els Poblets". Grimalt ha manifestado su apoyo al actual alcalde, José Luis Mas, de Compromís, quien, si sale adelante el voto de censura, dejará de ser alcalde el próximo 10 de septiembre.

"No me verán dudar a la hora de condenar pactos como éste que, por un lado, dan alas a un PP más escorado que nunca a la ultraderecha y que, por otro, traicionan la voluntad del pueblo", ha recalcado Grimalt, que ha calificado el pacto de "antinatura" y ha asegurado que se sostiene sobre "argumentos vacíos".

Mientras, la secretaria local del PSPV de Dénia y concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha expresado también su apoyo a José Luis Mas. Ha afirmado que esta moción de censura "no es política, ni tiene ningún 'trellat'".

El futuro alcalde, el candidato menos votado

El valencianista José Luis Mas fue el candidato más votado en las últimas elecciones (cuatro concejales y 344 votos). La moción de censura de socialistas, populares y el independiente Francisco Pérez hará alcalde a este último, que fue el menos votado. Solo logró 79 votos.