El alcalde de Dénia (PSPV) dice que la moción de censura de socialistas y PP en Els Poblets "traiciona la voluntad del pueblo"
Expresa su apoyo al actual alcalde, de Compromís, y dice que una maniobra como ésta "da alas a un PP escorado cada vez más a la ultraderecha"
Llegan las primeras reacciones a la moción de censura que han presentado en Els Poblets esta mañana PSPV, PP y el independiente Francisco Pérez, del PRE, quien será alcalde, y ya queda claro que los firmantes han ido por libre. La maniobra no cuenta con apoyos en la Marina Alta. Es más, en las filas socialistas, ha provocado un gran rechazo.
El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, del PSPV, ha marcado la pauta. Ha expresado su "reprobación absoluta y firme a la decisión tomada por la agrupación socialista de Els Poblets". Grimalt ha manifestado su apoyo al actual alcalde, José Luis Mas, de Compromís, quien, si sale adelante el voto de censura, dejará de ser alcalde el próximo 10 de septiembre.
"No me verán dudar a la hora de condenar pactos como éste que, por un lado, dan alas a un PP más escorado que nunca a la ultraderecha y que, por otro, traicionan la voluntad del pueblo", ha recalcado Grimalt, que ha calificado el pacto de "antinatura" y ha asegurado que se sostiene sobre "argumentos vacíos".
Mientras, la secretaria local del PSPV de Dénia y concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha expresado también su apoyo a José Luis Mas. Ha afirmado que esta moción de censura "no es política, ni tiene ningún 'trellat'".
El futuro alcalde, el candidato menos votado
El valencianista José Luis Mas fue el candidato más votado en las últimas elecciones (cuatro concejales y 344 votos). La moción de censura de socialistas, populares y el independiente Francisco Pérez hará alcalde a este último, que fue el menos votado. Solo logró 79 votos.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón