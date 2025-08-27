PSOE y PP se alían en Els Poblets para apartar de la alcaldía a Compromís y dársela al independiente menos votado

Els Poblets es un volcán político. Esta mañana el portavoz del PRE (Proyecto Residentes Els Poblets), Francisco Pérez, ha presentado en el ayuntamiento la moción de censura que, si prospera, lo convertirá el próximo 10 de septiembre en nuevo alcalde. Y tiene los apoyos necesarios. La moción de censura la firman tres concejales del PSOE y dos del PP. El pacto de socialistas y populares es toda una novedad en la política en la Comunitat Valenciana. Los firmantes lo han bautizado como "gobierno de concentración". Aseguran que dejan al margen las ideologías. Se alían dos fuerzas antagónicas para echar de la alcaldía a José Luis Mas, de Compromís, el candidato más votado en las últimas elecciones (los valencianistas cuentan con cuatro ediles) y dar la vara de mando al concejal que menos votos logró, únicamente 79, el citado Francisco Pérez.

Los firmantes suman 6 concejales. Mientras, Compromís tiene cuatro. El actual alcalde ha asegurado que no se esperaba para nada esta "maniobra", que atribuye a "intereses ocultos". Ha asegurado que la relación con el portavoz del PRE ha sido cordial y normal hasta ahora y que no ha habido ninguna gran fricción en un gobierno del que también forma parte el otro grupo independiente del municipio, Vivim (también tiene un concejal).

La legislatura ya comenzó en Els Poblets con un desencuentro entre Compromís y PSOE, los socios naturales. Mas pactó con los dos grupos independientes. La relación entre socialistas, cuya portavoz es la exalcaldesa Carolina Vives, es muy tensa. No obstante, los socialistas también han tenido fuertes rifirrafes con Francisco Pérez, que ahora se convertirá en nuevo alcalde.

El pacto del PSPV con los populares tiene poco encaje en la política comarcal. El secretaria del PSPV en la Marina Alta, José Ramiro (alcalde de Ondara), ya bregó lo suyo tras las elecciones para que fraguaran pactos de progreso que parecían complicados. El acuerdo de hace unos meses en Pedreguer, donde los socialistas entraron en el gobierno en minoría de Sergi Ferrús (Compromís) y garantizaron un final de legislatura tranquilo y de acuerdos, parecía que allanaba mucho las relaciones comarcales entre las dos fuerzas. Por contra, el propio Ramiro se quedó en minoría en Ondara al abandonar el pacto los concejales valencianistas.

Los equilibrios entre las fuerzas de progreso en la Marina Alta son complicados. No obstante, els Poblets es un mundo aparte. Ni a los concejales socialistas ni los del PP les quita el sueño que sus partidos puedan expulsarlos por este pacto. Carolina Vives ya quedó muy desengañada cuando el PSOE la suspendió de militancia por vacunarse junto a su marido, Ximo Coll, entonces alcalde de El Verger, antes de tiempo contra la covid-19. La jueza archivó la causa dado que a los dos los llamaron del centro de salud porque sobraban vacunas y no utilizaron el cargo para "colarse".

Alcalde con 79 votos

Ahora llega la moción de censura de Els Poblets. El alcalde ha lamentado que socialistas y populares se unan para darle la alcaldía al partido menos votado y a un concejal que solo logró 79 votos en las últimas elecciones. Mas estaba reunido esta mañana con su socio de Vivim analizando este inesperado movimiento político. Ha asegurado que el gobierno que él dirige está realizando una importante labor en el pueblo e impulsando inversiones e iniciativas que le están dando visibilidad y generando oportunidades para los vecinos. Ha insistido en que la moción de censura le ha sorprendido y que no esperaba que su hasta ahora socio de gobierno del PRE rompiera el pacto y se aliara con dos partidos que lo han atacado duramente.

Mientras, Pérez ha asegurado que ha roto el pacto por las "injerencias" del alcalde en sus concejalías y ha citado una concreta, la de un contrato de desbroce de caminos que el munícipe habría firmado sin consultarlo con su socio.