A su bola en Ambolo de Xàbia: coches aparcados debajo de un acantilado que se desmorona

Da igual que se coloque un portón de hierro, una barrera allá arriba, en el inicio de la calle, y la tira de carteles que conminan a no bajar a una cala de Xàbia que lleva clausurada desde 2007 por desprendimientos. Los bañistas van a su bola. Se han vuelto a colar este verano en Ambolo. Han hecho acrobacias para, agarrados a los hierros de la cancela que bloquea el acceso y colgados del acantilado, entrar en esta magnética cala. Sortean la barrera más contundente. Y más que eso. Dejan los coches incluso debajo del cortado que se desmorona.

Los bañistas han vuelto a aparcar delante del mismísimo portón. Allí hay una gran red de metal hecha jirones. No ha soportado el peso de las piedras y tierra que ruedan acantilado abajo. Y allí también hay carteles que dejan clarísimo que está prohibido aparcar. Es una zona de giro para los vehículos de emergencia. Si hay coches, como está ocurriendo estos días, ambulancias, coches policiales o vehículos de bomberos lo tienen complicado para maniobrar. Y es básico que esta "cul de sac" de la calle esté libre de coches. Los bañistas se siguen colando en esta escarpada cala y puede ocurrir un accidente en cualquier momento.

Esta visto que hay bañistas que van a su bola en Ambolo. Ni barreras, ni señales, ni portones, ni la prudencia de mirar el acantilado y pensar que en las ligeras vacaciones también manda la ley de la gravedad. El acantilado es inestable y las piedras se desgajan. Y no hay forma de disuadir a quienes quieren bajar a Ambolo, la cala prohibida, a todo trance.