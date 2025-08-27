Un casoplón de 3,4 millones en el último terreno virgen de la cala de la Barraca de Xàbia
La ladera, situada a escasos metros de la playa, se cerró antes del verano con un contundente vallado de metal
Otro casoplón a la vista. La última ladera virgen de la zigzagueante calle que baja a la cala del Portitxol o de la Barraca, en Xàbia, se cerró antes del verano con un contundente vallado de metal. Sobre la valla se colocó una lona con la recreación del chalé de lujo que se va a construir en este terreno, a escasos metros de la famosísima puerta azul y de la playa de humildes casitas de pescadores (quienes han viajado le adivinan un aire a Miconos). Las casitas, enjalbegadas y de puertas y ventanas azules, son modestísimas, cuatro paredes. Sobre ellas, en las laderas del Portitxol, se apiñan los chalés de lujo.
El casoplón que se levantará en ese último suelo virgen, que se desbrozó hace algo más de un año y en el que los pinos sostienen con sus raíces la erosionada ladera, está a la venta por 3,4 millones de euros. La parcela abraza 1.200 metros cuadrados. Por las recreaciones, se intuye que este terreno da para dos chalés gemelos. El más próximo al mar, a un paso de la playa (a 150 metros), tendrá 525 m2 construidos y contará con todo lo que buscan los clientes del segmento del urbanismo de lujo en Xàbia: gimnasio, sala de cine, piscina climatizada, lo último en domótica y un gran garaje para guardar los cochazos.
En este último terreno virgen de la Barraca, funciona en verano un aparcamiento "informal". Ahora está precintado.
Este litoral de Xàbia ha vivido en los últimos años un gran furor urbanístico. Se han construido chalés de lujo encarados a la bahía y l'Illa del Portitxol. Abajo, en la cala, ha sobrevivido ese otro mundo de las humildes casitas de pescadores. Triunfa la archifamosa puerta azul. De esa sencilla puerta hacia arriba, todo es arquitectura modernísima y casoplones que se venden por una millonada.
Fiebre urbanística
La vertiente norte del Portitxol sí se ha salvado de esa fiebre de construcción de suntuosas "villas" (en el argot inmobiliario el concepto "villa" es lo más de lo más). Guillermo Pons, un pionero del ecologismo y quien fue propietario de ese gran tramo litoral (la cala Sardinera, el Cap Prim, l'Illa y ese "abanico" de territorio que se abre desde la Creu del Portitxol), no quiso que se construyera en este tramo de costa, que hoy está protegido. Pero, al sur, en las laderas que están sobre la Barraca, se apiñan los chalés. Las promotoras aguzan el olfato para detectar resquicios de suelo. Ahora, la última gran parcela libre, ofrece dos visiones: la de la ladera con pinos y, abajo, en las lonas, la de la recreación del moderno casoplón de 3,4 millones de euros.
