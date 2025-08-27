Pastoreo contra los incendios: un rebaño de cabras "limpia" la montaña de El Verger

El pastoreo "apaga" incendios. En El Verger lo tienen clarísimo. Por segundo año, un rebaño de cabras ramonea en la partida Portelles, junto a la Serra de Segària. Los animales reducen la densidad del bosque bajo y la garriga. Evitan que se formen masas arbustivas impenetrables y que, en caso de que se declare un incendio, aportan mucho "combustible" vegetal.

La iniciativa es ecológica y está arraigada en el territorio. Promueve la recuperación del pastoreo extensivo. Se complementa con la instalación de hidrantes (bocas de incendio) y la reparación de los caminos rurales por los que se accede a los depósitos de riego de Segària.

Este mes de septiembre también comienzan las labores de silvicultura que realizan las brigadas forestales financiadas por la Generalitat. Desbrozarán cuentas de caminos, sendas y barrancos.

En un verano desastroso, de incendios forestales que han arrasado una inmensa superficie forestal en el Estado, el Ayuntamiento de El Verger apuesta por una actuación silvopastorial para prevenir fuegos. Su eficacia está más que contrastada. De hecho, el hecho de que los incendios avancen sin control y sean tan difíciles de extinguir se atribuye (es una de varias causas) al abandono de cultivos y de la ganadería extensiva. El ayuntamiento financia esta acción de pastoreo preventivo. La Diputación de Alicante también realiza una aportación.

El Observatorio del Pastoreo Extensivo del Mediterráneo (OPEM) gestiona esta inicitiva. Las cabras ramonean en el bosque bajo y la garriga. Llegan a reducir la espesura de la vegetación en un 60 y 70 %. Además, es una actividad ecológica. Su coste sube a 9.994 euros, una ganga para el gran beneficio social y natural que el pastoreo genera.

"Los incendios se apagan en invierno"

Remedios Frustuoso, del Ayuntamiento de El Verger, ha subrayado que la prevención de incendios debe ser "una prioridad absoluta en la agenda política". Ha recalcado que no es un gasto, sino una inversión. Ha insistido en esa premisa que se repite mil veces de que "los incendios se apagan en invierno".