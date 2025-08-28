Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son "cajas de zapatos": tienen entre 30 y 44 m2

"Cajas de zapatos". Llegan los minipisos a Xàbia. Y lo curioso es que esa tipología de cubículo llega con las dos primeras promociones de vivienda pública. Se construirán 82 casas. Y 16 le tocan al ayuntamiento (se las cederá la Generalitat), que las destinará a alquiler social. Dos no llegan ni a la entidad de minipisos. Se quedan en estudios. Tienen 30,3 metros cuadrados. Cuatro medirán 41,1 m2 y diez se quedan en 44,4 m2. Esa tipología no se aviene bien con la de la vivienda en Xàbia, donde los pisos y apartamentos vienen a tener de media unos 90 m2. Los estudios dan para un espacio único donde está todo: comedor, cocina y cama. Estas promociones se levantarán en dos parcelas que suman 5.769 metros cuadrados construidos. Solo 669, los de los 16 minipisos, serán para el ayuntamiento, que cedió dos parcelas (en las calles Garcilaso de la Vega y Poeta José Albi) valoradas en 1,4 millones.

El portavoz del PSPV en Xàbia, José Chulvi, ha revelado que ese retorno en construcción de 669 metros cuadrados es muy pobre y se sitúa en un 11,59 % respecto a la superficie de las parcelas. Cuando los propietarios de suelo lo cambian por obra en una promoción reciben, como poco, un 25 %. "Tengo la sensación de que nos han estafado", ha afirmado Chulvi.

La Entitat Valenciana d'Habitatge i Sól (EVha) está a punto de adjudicar la construcción de estas promociones de vivienda pública a la empresa Fama Rehabilitaciones. Se han presentado siete mercantiles. "El concurso se ha hecho atractivo para las empresas a costa de que no fuera accesible para las personas", ha dicho Chulvi, que ha recordado que la promotora podrá vender las otras 66 viviendas. "¿Este es el gran proyecto para la gente joven de Xàbia?", ha señalado el socialista al aludir a que los minipisos de entre 30 y 44 metros cuadrados, los que el ayuntamiento destinará a alquiler asequible, son un modelo de vivienda que no da para muchos desahogos. El portavoz del PSPV ha pedido que se paralice la adjudicación y que sea el ayuntamiento el que construya las viviendas sociales. "El suelo público no se puede regalar para especular".

Mientras, el concejal de Urbanismo, Pere Sapena, del PP (en Xàbia gobierna el PP, CpJ y Vox), ha aseverado que la promotora no venderá todas las viviendas (ha insistido en que los precios están capados y son de 2.400 euros el metro cuadrado), sino que un número todavía indeterminado lo destinará a alquiler asequible. Ha detallado que las 65 viviendas más grandes tendrán 2 habitaciones. Ninguna de estas le ha tocado al ayuntamiento. El edil ha dicho que las que se alquilen tendrán un precio de 600 euros al mes. No obstante, Sapena ha abogado por vender suelo público de la partida de Pi Verd ("las 22 parcelas que tenemos allí se están muriendo de risa") para que el ayuntamiento le compre a la promotora más viviendas.

Eso sí, piscina

Y un detalle en el que nadie ha hecho hoy mucho énfasis. Los minipisos y las viviendas de dos habitaciones de estas dos primeras promociones de protección pública de Xàbia tendrán piscina. Xàbia es el pueblo de las piscinas. Cuenta con 9.275 y es el municipio con más piscinas catastradas en la Comunitat Valenciana. Seguro que la piscina es más ancha que algunos de los pisos.