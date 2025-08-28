"Detrás de la moción de censura de Els Poblets solo hay intereses personales y estrategias oscuras"

Después del shock de la moción de censura de Els Poblets, llegan las reacciones. Compromís ha condenado "rotundamente" el pacto de los concejales de PSPV, PP y el independiente del PRE, Francisco Pérez, para echar de la alcaldía a valencianista José Luis Mas. Califica la moción de censura de "moción de la vergüenza". La atribuye a "intereses personales" de Francisco Pérez, quien será el nuevo alcalde, y de quienes lo apoyan.

Lamentan que Pérez, quien hasta ahora formaba parte del gobierno local de José Luis Mas, no ha dado ninguna explicación pública. "Es inaceptable que se quiera gobernar de espaldas a la ciudadanía y en contra del resultado democrático de las urnas", advierten los valencianistas. El nuevo alcalde solo logró 79 votos en las últimas elecciones.

Los valencianistas hacen memoria y dicen que en Teulada ya ocurrió "la misma historia": dos tránsfugas socialistas se aliaron con el PP para arrebatarle la alcaldía a Compromís.

Y arremeten contra la portavoz socialista de Els Poblets, Carolina Vives, quien "nunca debió haber sido candidata de un partido considerado de izquierdas". "Hablamos de una exalcaldesa con un historial marcado por las polémicas: acusada de vacunarse de forma irregular y obligada por un juez a devolver unos cuadros que, presuntamente, su pareja, Ximo Coll, exalcalde de El Verger, se llevó de manera ilegal a casa".

"Estrategias oscuras"

El todavía alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, asegura que "esta moción de censura no tiene nada que ver con mejorar el pueblo ni con el bienestar de la ciudadanía". "Lo que hay detrás son únicamente intereses personales y estrategias oscuras que nada tienen que ver con la política municipal".

Compromís denuncia que esta moción es un ataque contra los valencianistas y "un golpe directo a todo lo que se ha avanzado en materia de progreso, transparencia y gobierno para la ciudadanía". Destacan que José Luis Mas ha logrado "un cambio de 180 grados en las políticas municipales" y que "ha gobernado por el bien común, que es lo que el PSOE y el PP no pueden tolerar".