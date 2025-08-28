El PP sí justifica la moción de censura de Els Poblets: "El pacto estaba roto y había que superar la inestabilidad"

De una legislatura sin pena ni gloria a entrar inesperadamente en el gobierno local. El PP de Els Poblets, la tercera fuerza política del municipio (dos ediles), no tenía nada que perder y se ha sumado sin remilgos al PSOE y el independiente del PRE Francisco Pérez en la moción de censura que hará alcalde a este último (el candidato menos votado; solo logró 79 votos) y desbancará a José Luis Mas, de Compromís. Además, los populares suelen luego sacar rédito electoral de estas maniobras políticas rocambolescas. Ya ocurrió en Teulada, donde, en las elecciones posteriores a la moción de censura de dos tránsfugas del PSOE y el PP, los populares lograron la mayoría absoluta.

Así las cosas, no es extraño que los populares no renieguen de este pacto con las tres concejalas del PSPV en Els Poblets y el independiente Francisco Pérez. "Pero nosotros no hemos buscado ninguna moción de censura", aclara Arturo Poquet, el coordinador del PP en la Marina Alta. "Las explicaciones deben darlas quien será el nuevo alcalde y el PSOE, que es la segunda fuerza con más representación", afirma.

El popular advierte de que el pacto de gobierno de Compromís y el PRE (también formaba parte el edil de Vivim) estaba roto y ya se traslucía claramente en los últimos plenos. Apunta que Francisco Pérez votaba en contra de propuestas de su gobierno.

"Garantizar la estabilidad"

"Nuestra obligación es garantizar la estabilidad", indica Poquet, que afirma que la moción de censura la pactaron primero el independiente y el PSOE y luego acudieron a pedir el apoyo del PP. "Ha sido todo muy rápido. Los ediles populares son imprescindibles en la ecuación, pero ellos no han buscado la moción de censura", insiste el coordinador del PP.