El PSPV de la Marina Alta exige a sus concejales de Els Poblets que retiren la moción de censura pactada con el PP

Estos pasos no suelen tener marcha atrás. Pero por el PSPV de la Marina Alta no va a quedar. Ha exigido a sus tres concejales en Els Poblets que retiren la moción de censura pactada con el PP y que hará alcalde el próximo 10 de septiembre al independiente Francisco Pérez, el concejal menos votado en las últimas elecciones (79 votos, solo un 8 % de los sufragios). Pero la agrupación municipal, encabezada por Carolina Vives, ha lanzado un órdago. Los socialistas de la comarca también saben que a sus ediles en Els Poblets no les quita el sueño acabar expulsados del PSPV.

Los socialistas de la Marina Alta se reunieron anoche de urgencia en Xàbia. Manifestaron su "rechazo absoluto" al voto de censura y exigieron su "retirada inmediata". Defendieron los pactos de progreso y recordaron que pactar con el PP es, como poco, hacerse el harakiri. El ejemplo más cercano es el de la moción de censura de la pasasa legislatura en Teulada Moraira. Dos tránsfugas socialistas se aliaron con el PP para echar a Compromís y darle la alcaldía a los populares, quienes siempre sacan rédito electoral de estas situaciones rocambolesca. En las siguientes elecciones, las de hace dos años y pico, alcanzaron la mayoría absoluta.

El PSPV de la comarca también subrayó que sus ediles en Els Poblets han ido totalmente por libre. No han consultado el pacto que arrebata la alcaldía a José Luis Mas, de Compromís, con nadie, ni con el PSPV, ni con la asamblea local, ni con la comarcal. Es más, ya deslizan que esta moción de censura no responde a ningún interés legítimo político ni busca mejorar la gestión municipal. "Se desconocen los posibles acuerdos o intereses que han podido motivar esta decisiónh, que no ha estado explicada ni documetnada por la portavoz socialista, pese a haberlo pedido formalmente".

Los socialistas sí recuerdan que hay "una supuesta mala relación personal" entre el actual alcalde y Carolina Vives. "Pero no puede justificar una moción de censura".

También señalan que los votos que lograron Compromís y el PSPV en las últimas elecciones (el 57 % de apoyo electoral) reflejan la voluntad del pueblo de que se firmara un pacto de progreso. Hubieran gobernado siete ediles de once de la corporación. "Cualquier alteración de esta mayoría por pactos con la derecha o fuerzas minoritarias va en contra de la democracia y del pacto autonómico firmado por PSPV y Compromís, pacto que establece la necesidad de facilitar gobiernos de progreso". Aquí también hay un leve reproche al valencianista José Luis Mas, quien pactó con dos independientes, uno Francisco Pérez, que ahora será alcalde, y no insistió en reeditar el pacto de progreso con los socialistas (en la anterior legislatura la alcaldesa fue Carolina Vives y contó con el apoyo de Compromís).

"Los socialistas no podemos ni vamos a pactar con la derecha, un partido que representa valores diametralmente opuestos a los del proyecto socialista. Pactar con la derecha es traicionar la confianza de la ciudadanía progresista", ha asegurado el secretario comarcal, José Ramiro.

Expediente y medidas disciplinarias

El PSPV de la Marina Alta decidió anoche pedir que se abra expediente informativo para aclarar por qué se ha presentado la moción de censura. También piden que se estudien las medidas correspondientes, que pasan, claro, por suspender de militancia a sus tres concejales en Els Poblets. Esas medidas disciplinarias no parecen inquietar a Carolina Vives y sus dos concejales. Ella ya estuvo suspendida de militancia por la "vacunación exprés" contra la covid. La jueza archivó la causa de cohecho que se abrió contra ella y su marido (Ximo Coll, entonces alcalde de El Verger) al concluir que ellos ni se colaron ni pretendían vacunarse con inyectables sobrantes cuando no les tocaba.