Atrapan en Calp al ladrón de las matrículas

La Guardia Civil le ha cogido la matrícula al ladrón de las matrículas. Los agentes han detenido (la operación se ha bautizado con el nombre de "Matrics") a un hombre de 56 años como presunto autor de una treintena de sustracciones de placas de matrícula cometidas en Calp en el plazo de una semana. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calp iniciaron la operación tras la denuncia de un vecino que sorprendió al ahora detenido manipulando su vehículo para sustraer las placas. En el momento de la sustracción, el sospechoso forcejeó con el dueño del vehículo, logrando apoderarse de las matrículas.

El detenido, custodiado por un agente / Levante-EMV

Gracias a la colaboración ciudadana, los agentes lograron detener al autor de los hechos tras el forcejeo. Una vez arrestado, y tras el análisis de las pruebas y evidencias recopiladas, los agentes conectaron al sospechoso con el resto de sustracciones de placas ocurridas durante esa semana en distintos puntos del municipio.

Tras recopilar toda la información, los agentes realizaron el registro de la vivienda vinculada al investigado, donde se intervinieron matrículas de procedencia extranjera, portaplacas de diferentes formatos y herramientas compatibles con la extracción rápida y silenciosa de placas.

Matrículas extranjeras

La investigación apunta a un patrón selectivo sobre vehículos de matrícula extranjera, con especial incidencia en placas de determinados países europeos, lo que generó preocupación entre residentes y visitantes durante la temporada estival.

El detenido, un hombre de 56 años y al que se le imputan 26 delitos de hurto y un robo con violencia, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 1 de Dénia, que decretó su libertad con la imposición de medidas cautelares.