Los entresijos de la moción de censura de Els Poblets: el retorno del exalcalde de El Verger a la política, la venganza y un contencioso de 2 millones de euros

Una moción de censura son palabras mayores. Hasta ahora todo lo que se ha escuchado ("traición", "moción de la vergüenza", "pacto antinatura"...) está dentro del terreno de la grandilocuencia política. Pero hay que desentrañar la letra pequeña. El colectivo de Compromís en Els Poblets, colectivo al que pertenece José Luis Mas, el alcalde contra el que han presentado la moción de censura los concejales del PSPV, PP y el independiente Francisco Pérez, que será el nuevo alcalde, ha apuntado algunas claves para entender esta insólita maniobra política. Y una de las lecturas más interesantes es la del posible desembarco de la formación política Ens Uneix, creada en 2019 por el exsocialista Jorge Rodríguez (es alcalde de Ontinyent), en la Marina Alta.

Compromís de Els Poblets apunta que Francisco Pérez (fue el candidato menos votado en las últimas elecciones, con solo 79 votos) afirma que su partido el PRE forma parte de Ens Uneix. Y desvela algo que empieza a ser un secreto a voces, que el excalde de El Verger, Ximo Coll, marido de la portavoz del PSOE en Els Poblets, Carolina Vives, volverá a la política y lo hará en Ens Uneix. A Coll y a Carolina Vives, cuando él era alcalde de El Verger y ella alcaldesa de Els Poblets, su partido, el PSPV, los suspendió de militancia por vacunarse contra la covid-19 antes de tiempo. La jueza archivó la causa de cohecho al entender que no se beneficiaron de su cargo.

Es evidente que, con esta moción de censura, Carolina Vives fuerza la máquina y sabe que el PSPV acabará expulsándola. Ella y su marido podrían tener ya un pie y medio en la plataforma política de Jorge Rodríguez.

El colectivo local de Compromís también recuerda las lindezas que Carolina Vives ha dicho en prensa de Francisco Pérez, quien será el nuevo alcalde. "Lo ha calificado de corrupto, parásito, estómago agradecido y garrapata". Mientras, el portavoz del PRE amenazó a la portavoz socialista con denunciarla por delito contra su honor. Que ahora hagan tabla rasa y tan amigos lo interpreta el colectivo de José Luis Mas como que "Ens Uneix une mucho". También advierte de que, al final, la "sed de venganza" por perder las elecciones ha podido más que esa pública animadversión de Carolina Vives y Francisco Pérez.

Compromís de Els Poblets también señala que el único indicio de que el independiente estaba descontento en el pacto actual fue su abstención en la RPT (Relación de Puestos de Trabajo). Los valencianistas dicen que Carolina Vives le ha echado en cara a Pérez que su consorte, que es empleada municipal, cobra más que nadie en el ayuntamiento.

Contencioso de 2 millones de euros

La cosa va de matrimonios. El colectivo del todavía alcalde dice que espera que tras la moción de censura "no haya intereses de empresas". "Hay que recordar que el actual equipo de gobierno, con la unanimidad del pleno, no ha cedido ante los intereses de la concesionaria del agua potable, con la que mantenemos disputas y contenciosos por más de 2 millones de euros... Estaremos pendientes".