"Pepa, ¿ya tienes el parking cerrado?": Xàbia precinta el aparcamiento ilegal de la cala de la Barraca

"Pepa, ¿ya tienes el parking cerrado? ¿Por qué no se puede aparcar hoy?" Los agentes de la Policía Local de Xàbia estaban allí y el trabajador de la empresa que gestiona el estacionamiento público de la cala de la Barraca (tarifa única de 9 euros al día) no tuvo empacho en dirigirse a la dueña de un "aparcamiento" privado que ya lleva unos cuantos veranos funcionando en esta concurrida playa. El "aparcamiento" carece de licencia. Sus dueños cobran 10 euros. Caben unos 70 coches. Negocio redondo. La picaresca llega a las calas. ¿Quién no paga 10 euros por estar a un paso de la archifamosa puerta azul y del Miconos valenciano?

Los agentes preguntaron al trabajador del servicio de estacionamiento público. Les dijo que su jefe le había dado instrucciones para que, cuando las plazas públicas estuvieran llenas, redirigiera los vehículos al "parking" de Pepa.

La Policía Local ha precintado este "parking". Los agentes realizaron una primera inspección el 3 de julio. Le comunicaron a la dueña y a un hombre que la ayudaba que la actividad de aparcacoches que realizaban era irregular y constituía una infracción leve de la ordenanza de convivencia y seguridad ciudadana. Mientras los agentes conversaban con los dueños, llegaron varios vehículos y sus conductores se enfadaron ya que Pepa les había asegurado que allí podían aparcar si abonaban 10 euros. Claro, con los policías delante, ya era muy descarado que la dueña del terreno siguiera dando paso a los coches. Los agentes hablaron con bañistas que les confirmaron que habían apoquinado 10 euros por aparcar en esa parcela.

Los agentes se fueron caminando y, cuando se dieron la vuelta, comprobaron que los dueños volvían a dar paso a la parcela a más coches, cuyos conductores bajaban la ventanilla y pagaban. Los agentes regresaron y le dijeron a Pepa y al trabajador que también los denunciarían por desobedecer las órdenes policiales.

El 7 de julio tuvo lugar otra inspección. Y Pepa y su trabajador seguían colocándose en medio de la calle de la Barraca y animando a los conductores a que aparcaran en este terreno. Los agentes volvieron a avisarles de que estaban realizando una actividad lucrativa sin contar con autorización.

Al final, la Policía Local ha terminado clausurado y precintando este terreno, que está rodeado de una densa vegetación forestal. Los agentes tambien constataron que existía un gran riesgo de incendio. Y un incendio en la Barraca, con una sola vía de evacuación y donde hay pinadas y muchísimos chalés, puede ser desastroso. La parcela carece de hidrantes. No había siquiera extintores. Tampoco existen cortafuegos perimetrales ni fajas de defensa de incendios. Mientras, los vehículos "introducen múltiples y diversas fuentes potenciales de ignición".

Riesgo extremo de incendio

"El estacionamiento masivo en la parcela genera un riesgo de incendio forestal extremadamente elevado y crítico", se indica en los informes policiales. "En caso de incendio no solo se pondría en peligro a los vehículos estacionados, sino que, dada la proximidad de las viviendas, la propagación del fuego representaría un riesgo inminente para la seguridad y la vida de la población cercana, dificultando la evacuación por la vía principal, pudiendo generar situaciones de pánico, congestión y obstaculización de las vías de acceso y escape para los servicios de emergencia".