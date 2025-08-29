La institución de "ancianos y desvalidos" fundada hace 130 años y la peña El Gerrot, Premis 9 d'Octubre de Xàbia

Reconocimientos a la filantropía y a la fiesta más auténtica. El pleno del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado por mayoría absoluta conceder los Premis 9 d’Octubre Vila de Xàbia 2025 a dos entidades de gran arraigo en la vida social y cultural del municipio: la Fundación Residencia Hermanos Cholbi y la Penya “El Gerrot”.

Estos galardones, que se entregarán en el acto institucional del próximo 9 d’Octubre, reconocen la trayectoria, el compromiso y la aportación de colectivos o personas que han contribuido de manera destacada al bienestar común y a la preservación de la identidad local.

Por un lado, el Ayuntamiento reconoce a la Fundación Residencia Hermanos Cholbi, una institución benéfico-asistencial fundada en 1895 que, desde entonces, ofrece de forma ininterrumpida atención y acogida a las personas mayores y más necesitadas de Xàbia. Los primeros estatutos datan de 1895 (hace 130 años). No obstante, el "Asilo" se inauguró en 1915. Se ha consolidado como referente en el cuidado de mayores, gracias tanto a la labor de sus profesionales en áreas como medicina, enfermería, psicología, trabajo social o fisioterapia, como a la mejora constante de sus instalaciones, siempre fiel al objetivo marcado por su fundador, Carlos Cholbi i Bañuls: “albergar a los pobres enfermos, impedidos y desvalidos, naturales o vecinos de Xàbia”.

"Cremà dels Trastos Vells"

Asimismo, se distingue a la Penya “El Gerrot” por su papel fundamental en la preservación y promoción de las tradiciones xabieras. Desde 1988, este colectivo se encarga de organizar de manera altruista la Cremà dels Trastos Vells, un acto que forma parte esencial del imaginario festivo local. Su esfuerzo ha permitido que esta celebración, ligada a los rituales de fuego y transformación, se consolide como una tradición viva dentro de las Fogueres de Sant Joan, fiesta declarada de Interés Turístico Local. Con su tarea constante, la Penya se ha convertido en un eslabón imprescindible en la transmisión cultural entre pasado y presente.