Pedreguer celebra les V Jornades Culturals 2025 amb quasi tres setmanes plenes de música, llibres, teatre i gastronomia
El dijous 4 de setembre es presentarà la biografia de Josep M. Costa i Costa
Els cuiners Miquel Ruiz i Ausiàs Signes ensenyaran als xiquets els secrets de la cuina
Del 30 d’agost al 13 de setembre de 2025, la cultura torna a ser protagonista a Pedreguer amb la celebració de les V Jornades Culturals 2025, una cita imprescindible. Durant quasi tres setmanes, el municipi acollirà una intensa programació amb concerts, presentacions de llibres, tallers gastronòmics, teatre, conferències, contacontes i activitats per a tots els públics.
Organitzades per la Fundació Família Costa i Costa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pedreguer i nombroses entitats, les jornades arriben enguany amb una proposta renovada, plural i amb un clar objectiu: fer de la cultura un punt de trobada i participació ciutadana.
Les jornades començaran este dissabte 30 d'agost, a les 19 hores, amb una gran festa de presentació que marcarà l’inici de la programació. La vetlada estarà protagonitzada pel potent directe de Tumba Swing —que substitueixen Mox— i pel carismàtic grup Mossén Bramit Morera i Els Morts. Una nit de ritmes intensos i energia compartida, amb la col·laboració del Pub Quatre Estacions.
El dimarts, a la seu de la Fundació (tambié a les 19 hores), els més menuts seran protagonistes amb un taller gastronòmic infantil en format de show cooking. Els prestigiosos cuiners Miquel Ruiz (El Baret de Miquel) i Ausiàs Signes (Ausiàs Restaurant) ensenyaran tècniques i receptes per a despertar el gust per la cuina entre xiquetes i xiquets.
La jornada del dijous 4 de setembre està dedicada a la memòria històrica i la poesia. La seu de la Fundació acollirà la presentació de la biografia de Josep M. Costa i Costa, elaborada per la Fundació Irla dins el projecte memoriavalencianista.cat. Intervindran Josep Vall (director executiu de la Fundació Irla) i Òscar Pérez Silvestre (autor).
A continuació, l’associació Obert Poètic oferirà el concert literari "D’una set antiga", on la música i la paraula es donen la mà.
La vesprada del divendres 5 de setembre és per als amants de les arts escèniques i la música clàssica. Tindrà lloc el concert de música clàssica amb Rosario Caselles (guitarra) i José Monfort (tenor), que interpretaran un repertori líric català i napolità.
Tot seguit, Tincteatre presenta Alter ego, una comèdia fresca i divertida en valencià.
El dissabte, a la seu de la fundació, arriba la història i la música medieval amb la presentació del llibre "De l’arada a la ploma. Les elits rurals del País Valencià a l’edat mitjana", de Frederic Aparisi, profesor d'història medieval de la Universitat de València, d'Editorial CSIC.
Concert de Pedro Burruezo & Nur Camerata, que interpretaran Al Andalus.cat, un viatge sonor entre cultures.
La seu de la Fundació s'omplirà de màgia el 10 de setembre. Laia Contacontes donarà vida a "L’aventura", de Roser Rovira (Edicions del Bullent). Després, el grup Marfull presentarà el seu projecte musical La Flor de l’Oblit.
L'11 de setembre está dedicat a la literatura contemporània. Es presentarà la nova edició de la revista Lletraferit, amb la participació de Vicent Baydal, Josep Vicent Miralles i Ramon Morera. Tancarà la jornada el concert de No som de Seattle.
El divendres 12 de setembre uneix literatura i història local amb la presentació de "Si escrius Cèlia…", de Lliris Picó (Edicions del Bullent). També tindrà lloc la conferència "Dones sàvies i poderoses de la Marina Alta, una història oculta al llarg dels segles", a càrrec de les professores de la Universitat de València Irene Ballester Buigues i Verònica Zaragoza Gómez.
Les jornades culturals s'acomiaden el dissabte 13 de setembre amb el concert de cloenda de Fino Oyonarte (baixista de Los Enemigos), el qual presentarà Arrecife, i de Cuerda, que oferirà "Montes Universales". Col·laboren Toca-la Sam, Cineclub Pessic i LaCasaCalba, serà una vetlada per acomiadar les jornades amb música i emoció.
Una celebració oberta a tothom
La major part dels actes tindran lloc al pati de la Pèrgola, però en cas de pluja es traslladaran al Casal Cultural Jaume I per garantir-ne la celebració.
Les jornades són possibles gràcies a la implicació d’entitats com la Fundació Irla, Associació Musical Toca-la Sam, Casal Cultural Jaume I, Cineclub Pessic, Edicions del Bullent, Editorial CSIC, LaCasaCalba, Revista Lletraferit i molts altres col·laboradors
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón