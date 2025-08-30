Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedreguer celebra les V Jornades Culturals 2025 amb quasi tres setmanes plenes de música, llibres, teatre i gastronomia

El dijous 4 de setembre es presentarà la biografia de Josep M. Costa i Costa

Els cuiners Miquel Ruiz i Ausiàs Signes ensenyaran als xiquets els secrets de la cuina

Pedreguer esdevé epicentre cultural al mes de setembre

Pedreguer esdevé epicentre cultural al mes de setembre / Levante-EMV

Teresa Andreu

Pedreguer

Del 30 d’agost al 13 de setembre de 2025, la cultura torna a ser protagonista a Pedreguer amb la celebració de les V Jornades Culturals 2025, una cita imprescindible. Durant quasi tres setmanes, el municipi acollirà una intensa programació amb concerts, presentacions de llibres, tallers gastronòmics, teatre, conferències, contacontes i activitats per a tots els públics.

Organitzades per la Fundació Família Costa i Costa i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Pedreguer i nombroses entitats, les jornades arriben enguany amb una proposta renovada, plural i amb un clar objectiu: fer de la cultura un punt de trobada i participació ciutadana.

Les jornades començaran este dissabte 30 d'agost, a les 19 hores, amb una gran festa de presentació que marcarà l’inici de la programació. La vetlada estarà protagonitzada pel potent directe de Tumba Swing —que substitueixen Mox— i pel carismàtic grup Mossén Bramit Morera i Els Morts. Una nit de ritmes intensos i energia compartida, amb la col·laboració del Pub Quatre Estacions.

El dimarts, a la seu de la Fundació (tambié a les 19 hores), els més menuts seran protagonistes amb un taller gastronòmic infantil en format de show cooking. Els prestigiosos cuiners Miquel Ruiz (El Baret de Miquel) i Ausiàs Signes (Ausiàs Restaurant) ensenyaran tècniques i receptes per a despertar el gust per la cuina entre xiquetes i xiquets.

La jornada del dijous 4 de setembre està dedicada a la memòria històrica i la poesia. La seu de la Fundació acollirà la presentació de la biografia de Josep M. Costa i Costa, elaborada per la Fundació Irla dins el projecte memoriavalencianista.cat. Intervindran Josep Vall (director executiu de la Fundació Irla) i Òscar Pérez Silvestre (autor).

A continuació, l’associació Obert Poètic oferirà el concert literari "D’una set antiga", on la música i la paraula es donen la mà.

La vesprada del divendres 5 de setembre és per als amants de les arts escèniques i la música clàssica. Tindrà lloc el concert de música clàssica amb Rosario Caselles (guitarra) i José Monfort (tenor), que interpretaran un repertori líric català i napolità.

Tot seguit, Tincteatre presenta Alter ego, una comèdia fresca i divertida en valencià.

Un taller gastronòmic que va tindre lloc en les darreres jornades culturals

Un taller gastronòmic que va tindre lloc en les darreres jornades culturals / Levante-EMV

El dissabte, a la seu de la fundació, arriba la història i la música medieval amb la presentació del llibre "De l’arada a la ploma. Les elits rurals del País Valencià a l’edat mitjana", de Frederic Aparisi, profesor d'història medieval de la Universitat de València, d'Editorial CSIC.

Concert de Pedro Burruezo & Nur Camerata, que interpretaran Al Andalus.cat, un viatge sonor entre cultures.

La seu de la Fundació s'omplirà de màgia el 10 de setembre. Laia Contacontes donarà vida a "L’aventura", de Roser Rovira (Edicions del Bullent). Després, el grup Marfull presentarà el seu projecte musical La Flor de l’Oblit.

L'11 de setembre está dedicat a la literatura contemporània. Es presentarà la nova edició de la revista Lletraferit, amb la participació de Vicent Baydal, Josep Vicent Miralles i Ramon Morera. Tancarà la jornada el concert de No som de Seattle.

El divendres 12 de setembre uneix literatura i història local amb la presentació de "Si escrius Cèlia…", de Lliris Picó (Edicions del Bullent). També tindrà lloc la conferència "Dones sàvies i poderoses de la Marina Alta, una història oculta al llarg dels segles", a càrrec de les professores de la Universitat de València Irene Ballester Buigues i Verònica Zaragoza Gómez.

Les jornades culturals s'acomiaden el dissabte 13 de setembre amb el concert de cloenda de Fino Oyonarte (baixista de Los Enemigos), el qual presentarà Arrecife, i de Cuerda, que oferirà "Montes Universales". Col·laboren Toca-la Sam, Cineclub Pessic i LaCasaCalba, serà una vetlada per acomiadar les jornades amb música i emoció.

Una celebració oberta a tothom

La major part dels actes tindran lloc al pati de la Pèrgola, però en cas de pluja es traslladaran al Casal Cultural Jaume I per garantir-ne la celebració.

Les jornades són possibles gràcies a la implicació d’entitats com la Fundació Irla, Associació Musical Toca-la Sam, Casal Cultural Jaume I, Cineclub Pessic, Edicions del Bullent, Editorial CSIC, LaCasaCalba, Revista Lletraferit i molts altres col·laboradors

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
  2. Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
  3. ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
  4. La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
  5. Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
  6. Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
  7. Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
  8. La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón

Pedreguer, epicentre cultural a setembre

Pedreguer, epicentre cultural a setembre

"Pepa, ¿ya tienes el parking cerrado?": Xàbia precinta el aparcamiento ilegal de la cala de la Barraca

"Pepa, ¿ya tienes el parking cerrado?": Xàbia precinta el aparcamiento ilegal de la cala de la Barraca

La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros

La moció de censura dels Poblets, fil per randa: la tornada de l’exalcalde del Verger a la política, la venjança i un contenciós de 2 milions d’euros

Atrapan en Calp al ladrón de las matrículas

Atrapan en Calp al ladrón de las matrículas

Los entresijos de la moción de censura de Els Poblets: el retorno del exalcalde de El Verger a la política, la venganza y un contencioso de 2 millones de euros

Los entresijos de la moción de censura de Els Poblets: el retorno del exalcalde de El Verger a la política, la venganza y un contencioso de 2 millones de euros

La institución de "ancianos y desvalidos" fundada hace 130 años y la peña El Gerrot, Premis 9 d'Octubre de Xàbia

La institución de "ancianos y desvalidos" fundada hace 130 años y la peña El Gerrot, Premis 9 d'Octubre de Xàbia

Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son "cajas de zapatos": tienen entre 30 y 44 m2

Los 16 pisos que se entregarán a Xàbia para alquiler social son "cajas de zapatos": tienen entre 30 y 44 m2

El PP sí que justifica la moció de censura dels Poblets: “El pacte estava trencat i calia superar la inestabilitat”

El PP sí que justifica la moció de censura dels Poblets: “El pacte estava trencat i calia superar la inestabilitat”
Tracking Pixel Contents