Rescatado en helicóptero un kayakista al que las olas han lanzado contra las rocas en la cala dels Testos de Benitatxell

Nuevo rescate en el litoral más escarpado de la Marina Alta. Un joven de unos 30 años que recorría en kayak la costa del Moraig y de la cala dels Testos (impresionante el acantilado del Morro Falquí), en el Poble Nou de Benitatxell, ha sufrido lesiones en la espalda al lanzarlo una ola contra las rocas. Se hallaba cerca de la cala dels Testos. Rápidamente se ha activado el rescate.

El helicóptero y el impresionante acantilado del Morro Falquí / Levante-EMV

Han llegado socorristas de SVS del servicio municipal del Moraig en una moto de agua. Le han prestado al joven la primera atención. También han intervenido en el operativo la Policía Local y Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell. El acceso por tierra a esta cala es muy complicado.

El rescate, desde el mirador de los acantilados / Salvador Pineda

La forma más rápida de evacuar al accidentado era en helicóptero. Se ha activado el Alpha 01 del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Los rescatadores han inmovilizado al bañista. Lo han subido al helicóptero y lo están trasladando probablemente al parque de bomberos de Dénia, donde esperará una ambulancia para llevarlo al hospital.