Rescatado en helicóptero un kayakista al que las olas han lanzado contra las rocas en la cala dels Testos de Benitatxell
El bañista, un joven de unos 30 años, ha sufrido lesiones en la espalda
Nuevo rescate en el litoral más escarpado de la Marina Alta. Un joven de unos 30 años que recorría en kayak la costa del Moraig y de la cala dels Testos (impresionante el acantilado del Morro Falquí), en el Poble Nou de Benitatxell, ha sufrido lesiones en la espalda al lanzarlo una ola contra las rocas. Se hallaba cerca de la cala dels Testos. Rápidamente se ha activado el rescate.
Han llegado socorristas de SVS del servicio municipal del Moraig en una moto de agua. Le han prestado al joven la primera atención. También han intervenido en el operativo la Policía Local y Protección Civil del Poble Nou de Benitatxell. El acceso por tierra a esta cala es muy complicado.
La forma más rápida de evacuar al accidentado era en helicóptero. Se ha activado el Alpha 01 del grupo de rescate del Consorcio de Bomberos de Alicante. Los rescatadores han inmovilizado al bañista. Lo han subido al helicóptero y lo están trasladando probablemente al parque de bomberos de Dénia, donde esperará una ambulancia para llevarlo al hospital.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Fallece la joven arrollada por su yate tras caer al mar en Xàbia
- ¿Por qué los turistas de Dénia reniegan de la posidonia y los de Xàbia o Moraira no rechistan (o no tanto)?
- La concejala de Educación de Xàbia queda la 16 en la bolsa para profesora de la escuela infantil municipal
- Hallan en la costa de Dénia importantes vestigios de una embarcación francesa que naufragó en 1899
- Grave accidente náutico en Xàbia: una joven cae al mar y el yate la arrolla
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- La Granadella y el Portitxol, las calas de Xàbia del gran madrugón