Rosa Madre, el bergantín-goleta francés que, a mitad de su singladura entre Marsella y Orán, en 1899, embarrancó frente a l'Almadrava de Dénia

En el año 2010, publicamos el informe que daría a conocer unos hallazgos que, arrastrados por el mar en la costa de l’Almadrava, permitirían su localización, definición, así como su vínculo con el naufragio de la nave mercante Rosa Madre. Éste tuvo una inusitada difusión en los medios de comunicación en aquel gélido invierno, tal como reflejan aún hoy los medios digitales.

La reciente noticia de la detección por unos buceadores, tras un súbito cambio del fondo marino, de los vestigios de la arquitectura de la nave, así como de una parte de la carga de la misma, nos ha impulsado a ofrecer la información que, desde entonces, atesorábamos sobre el devenir del naufragio.

El temporal de mar que azotó la costa de Dénia la segunda semana de enero de 2010, arrancó del lecho marino y arrojó a la playa objetos que daban fe de la naturaleza de aquellos hallazgos. Entre los restos dispersos por la playa, había fragmentos de piezas de madera, algunas de ellas ensambladas, pertenecientes a la arquitectura de una nave. Este hecho, de carácter excepcional, hizo que dos personas que residían en las inmediaciones, María Ángeles Moya Espí y Rubén Esteller, alertaran al Museo Arqueológico de Dénia y custodiaran y almacenaron las piezas hasta su inspección y documentación, que se realizó el 22 de enero de 2010.

La documentación de las cuadernas del navío francés que un temporal arrastró a la playa en enero de 2010 / Josep A. Gisbert

Las piezas en cuestión eran todas ellas de madera y pertenecían, sin lugar a dudas, al casco de una nave. Se trataba de un grupo de cuatro cuadernas aún perfectamente ensambladas, otro grupo de dos cuadernas, asimismo ensambladas, así como varias tablas pertenecientes al forro exterior del casco de la nave. Esta interpretación se basó en el hallazgo de una de ellas clavada a la estructura (cuadernas) del casco. Por el buen estado de conservación de las mismas y el hecho de estar ensambladas entre sí mediante anclajes de madera y metálicos, una primera valoración apuntó a considerarse su gran interés para conocer los rasgos de la arquitectura de uno de los costados del casco de la nave. Los hallazgos actuales, de contar con una adecuada documentación y estudio del yacimiento subacuático, ofrecerían información de inestimable interés sobre la arquitectura de la nave, así como del modo de transporte de la carga.

Ya entonces, la inspección ocular del lugar del hallazgo ofreció con claridad meridiana testimonios de cual era la carga de este barco, con la consiguiente información sobre la fecha probable de su hundimiento. Así, la considerable cantidad de fragmentos de teja plana; conocidas en origen como teja marsellesa y, posteriormente, como teja alicantina, por su producción tardía en este enclave. Son tejas de arcilla, fabricadas a molde, con cartelas y sellos impresos que ofrecen datos sobre su fábrica de origen, además de otros datos de tipo técnico.

El barco transportaba tejas procedentes de, al menos, una fábrica o tejería, aunque con sellos distintos y algunas variantes en sus textos:

ANTOINE SACOMAN

USINE LA PLATA. MARSEILLE. ST. HENRY

BREVETES

ST. HENRY. MARSEILLE

Así, el pecio hallado al norte de la Bahía que conforma el delta del río Girona y la Punta dels Molins, frente a l’Estanyó y Almadrava, era una nave con casco de madera, de vela, probablemente una goleta o un bergantín-goleta, que transportaba tejas de producción marsellesa desde el puerto de Marsella hasta el puerto de Dénia u otro más meridional.

Pese a que Dénia no era punto de embarque o de destino de esta singladura, hay que advertir y considerar que Dénia, a finales del siglo XIX, contaba con una relación comercial fluida y estable con Marsella, puerto que redistribuía la pasa de Dénia hacia destinos como Francia, Italia, u otros más lejanos, al norte de Europa. Esta ruta era habitual en los fletes de barcos de transporte, cuyos armadores y propietarios eran, en algunos casos, distinguidas familias de Dénia vinculadas al comercio de la pasa.

En principio, el hecho de que Denia pudiera ser el puerto de destino de esta nave procedente de Marsella no se descartó, pues contábamos con informaciones fehacientes del uso de estos materiales en la construcción de las cubiertas de los edificios más relevantes de la época. Una inspección superficial a los fondos y a la documentación existente en el Museo Etnològic de Denia confirmó que tejas de la fábrica ANTOINE SACOMAN, USINE LA PLATA. MARSEILLE. ST. HENRY, cubrían el emblemático edificio de la Fábrica de Gas, construido en 1888 por The Anglo Spanish Gaz, así como varios edificios en la zona del ensanche, en la calle Marqués de Campo, entre las calles Diana y Carlos Sentí, así como en el entorno de la Plaza de la Constitución.

Es muy probable que goletas y bergantines-goletas, como los fletados por las familias dianenses Riera, Aranda, Morand, Oliver o Morla, que habitualmente unían los puertos de Dénia y Marsella, fundamentalmente para el transporte, desde Dénia a Marsella, de la célebre pasa de Dénia, pudieran transportar como carga de retorno este tipo de productos, cuyo uso tuvo gran aceptación en la construcción de edificios de tipo industrial que modernizaban algunas de nuestras ciudades en las últimas décadas del siglo XIX. Dénia contaba con el impulso del auge de la exportación de la pasa.

Sin embargo, para la identificación del naufragio fue crucial y concluyente la información que aportó el excelente estudio de Antoni Rodríguez Fernández “Dénia i la seua historia en el servei de salvament de nàufrags (1883/4-1972)”, publicado en 2002. Conocimos al autor años antes en el Museu Maritim de Barcelona, en donde llevaba a cabo el proceso de documentación sobre las instituciones de salvamento de náufragos.

Se trataba, sin duda, de los vestigios del bergantín-goleta francés ROSA-MADRE, que embarrancó en la playa de la Almadrava el 17 de febrero de 1899.

El presidente de la Junta de Denia de la Sociedad Española de Salvamento de Náufragos, Mateo Devesa, anotaba lo siguiente en su Informe sobre la intervención de auxilio del buque:

“A las once de esta mañana conseguimos llegar al costado del buque, que resultó ser el bergantín-goleta francés de 245 toneladas de registro, llamado Rosa-Madre, con diez tripulantes a bordo al todo, que con ladrillo y teja francesa salió de Marsella para Orán. El buque conservaba el velamen del palo trinquete y creído, como todos, haber remontado el cabo de San Antonio, vino a varar en esta ensenada a las cuatro de esta madrugada.

Los tripulantes, impacientes, sin comprender el inmenso riesgo de ahogarse todos, se vinieron a tierra en su bote, saliendo á la playa milagrosamente, serían como las cinco de la mañana, desnudos y ateridos de frio.”….

“El buque hallase perdido, lo mismo que el cargamento”.

La prensa de la época se hizo eco inmediato del naufragio de Rosa Madre.

El Diario de Barcelona de avisos y noticias, el 21 de febrero de 1899, copiaba la noticia que el día 20 había publicado El Mercantil Valenciano:

“De Denia nos escriben con fecha 18 del corriente mes relatándonos el siguiente naufragio.

El 17 del actual, à las 8 de la mañana, tuvo noticia el presidente de esta Junta local de Salvamento de Náufragos de que en la playa de la Almadrava hallábase un buque varado, ignorándose si era de vapor o de vela, debido a la grande cerrazón producida por fuerte temporal.

Inmediatamente se tripuló convenientemente el bote salvavidas y embarcados el presidente y ayudante de marina de este puerto, se hicieron a la mar en demanda del buque náufrago, consiguiendo llegar a su costado luego de larga y penosa lucha.

El buque era un bergantín-goleta francés llamado “Rosa Madre”, de 245 toneladas de registro, que con un cargamento de teja y ladrillos, procedente de Marsella, se dirigía a Orán.

Los 10 tripulantes que componían la dotación hicieron abandono del buque al amanecer del mismo día en un bote, salvándose milagrosamente, saliendo á la playa medio desnudos, siendo recogidos por los carabineros y conducidos a la casa-vigía que esta Junta de Salvamento tiene establecida en aquella playa, donde se les facilitó lumbre y ropas para abrigarse, que la Junta tiene preparadas para estos casos.

Construcciones de Dénia techadas con las tejas planas que se fabricaban en Marsella / Josep A. Gisbert

El buque puede contarse como perdido, como la mayor parte de su cargamento. El presidente se despidió de los náufragos, agradecidos por la hospitalidad recibida, dando cuenta seguidamente a este viceconsulado para que acudiese en su auxilio”.

La compañía aseguradora de la nave, la Lloyd’s, en la Lloyds Register of British and Foreign Shipping, en el listado de Returns of vessels totally lost, condemned, &c., del 1 de enero al 31 de marzo de 1899, publicado en Cornhill en septiembre de 1899, ofrecía el apunte de que el Rosa Madre, de 257 toneladas, Francés, en ruta de Marsella a Argelia, con cargamento de “brick and tiles”, el 17 de febrero naufragaba a 3 millas N. de Dénia.

El viceconsulado, en marzo de 1899, vendía en pública subasta 58.000 tejas procedentes del naufragio del buque francés La Rosa Madre. Así lo publica el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

El vicecónsul, o agente consular, era Don José Oliver. El escenario de la venta fue la calle San Jose, frente a las oficinas que estaban emplazadas en la casa de los Oliver, luego Casa de Sahuquillo, actual Biblioteca municipal; una casa ¡rehabilitada! hace poco más de un lustro, que supuso la destrucción de arquitecturas y ornatos de un inmueble histórico secular. Afortunadamente, el proceso está documentado como testimonio de las miserias acaecidas con el patrimonio de Dénia en fechas aún recientes.

Una de las inscripciones de las tejas del Rosa Madre / Josep A. Gisbert

El Museu Arqueològic de la Ciutat de Dénia, en 2010, solicitó la colaboración de diversas entidades y de colaboradores de la institución, para poder localizar visualmente el posible emplazamiento de vestigios de la nave, in situ y sumergidos, con el fin de asegurar la presencia visual de otros restos del pecio y tramitó la solicitud de asistencia técnica al Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, para la realización de una intervención arqueológica subacuática que implementase la información que nos había ofrecido, en este caso, la fuerza del imprevisible mar.

La playa de Dénia donde ocurrió el naufragio en 1899 / Josep A. Gisbert

¡El tiempo pasó! Y, con acordes de “Pasarán más de mil años, muchos más”, versión de los Panchos”,quince años después, Rafa Martos y Javier Reyes nos han brindado la posibilidad de visibilizar que lo que destapó la furia del mar, quizás ahora, bajo una mirada más comprometida, pueda tener un proceso de estudio de lo que, en aquellos años, generó expectación, aunque tan solo una ficha más (que no era poco) de los más de 100 vestigios de barcos hundidos detectados durante cuarenta años en la costa de Dénia, mediante la eficaz y comprometida colaboración entre la ciudadanía, el Museu Arqueològic de Dénia y la dirección del que fue “pobre de solemnidad” Centro de Arqueología Subacuática de la Comunidad Valenciana, con sede, hasta ahora, en Borriana.

El Museu de la Mar de Dénia, que nació en la primavera de 2019, fruto de nuestro proyecto, empeño y dirección, incluyó entre sus contenidos, el relato de este naufragio, y expuso algunas de las tejas marsellesas extraídas de la playa.

Alcoi, 25 de agosto de 2025.