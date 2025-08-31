Xàbia se contagia de lafiebre de transformar bajos comerciales en viviendas

Crisis del comercio de pueblo y falta de vivienda a precio asequible. El paisaje urbano de Xàbia cambia al galope. Ha llegado la fiebre de convertir los bajos comerciantes en viviendas. Las licencias para cambiar el uso de los locales se están dando incluso en barrios de edificios residenciales donde las plantas bajas debían alojar tiendas y negocios que dan vida al pueblo. Pero el tejido comercial se enfrenta a un monstruo: el boom inmobiliario.

Uno de estos permisos se ha dado en un bajo de una de las fincas del parque de Thiviers. Una empresa de arquitectura pidió permiso para reforma interior y cambio de uso de local a vivienda.Es evidente que estas plantas bajas no se concibieron, ni por asomo, para que allí vivieran familias. Tienen «escaparate», pero no ventanas. La ventilación y la luz natural son bastante escasas.

Esas nuevas viviendas no podrán destinarse, de momento, a alquiler turístico. Sigue vigente la moratoria aprobada por el pleno. Pero acaba en septiembre y está por ver si una de las medidas que se toman para frenar el auge de la vivienda vacacional es la de prohibir que estos negocios de alojamiento de turistas se establezcan en plantas bajas de edificios residenciales.

Alojamientos turísticos

Manda el mercado. El comercio de proximidad baja la persiana. Solo faltaba que el sector inmobiliario le pisara el terreno. El negocio más boyante ahora mismo en Xàbia es el alquiler turístico. Generó entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 (la Universitat d’Alacant realizó un diagnóstico de la vivienda vacacional) unos ingresos de 47,7 millones de euros.

Los inversores lo tienen claro. Se lanzan de cabeza a comprar viviendas en Xàbia para destinarlas a alojamiento turístico. Y ese cambio «silencioso» (silencioso no es, que algunos de estos turistas arman bastante escándalo) pone patas arriba el modelo de ciudad. En algún Consell d’Urbanisme se ha vaticinado que los garajes a pie de calle también acabarán tabicados y convertidos en viviendas y habitaciones.

Xàbia pierde barrio y es cada vez más un pueblo de urbanizaciones. Incluso las dos primeras promociones de vivienda pública (están a punto de adjudicarse) se contagian de ese modelo y tienen piscina y jardín (se disparan los gastos de comunidad). Además, esas promociones introducen una tipología nueva de vivienda en Xàbia, la de los minipisos de entre 30 y 44 metros cuadrados.