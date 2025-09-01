El efecto bumerán de la fallida moción de censura de Els Poblets y el nuevo pacto de progreso de Compromís y PSPV

La moción de censura que iba a echar a Compromís de la alcaldía de Els Poblets y que le daba la vara de mando al candidato menos votado, el independiente Francisco Pérez (79 votos), ha tenido un curioso efecto bumerán. A sus impulsores, el citado Francisco Pérez (PRE) y la portavoz socialista Carolina Vives, enconados rivales hasta hace nada y ahora unidos por el objetivo común de derribar al valencianista José Luis Mas, les ha salido todo al revés. Han fracasado estrepitosamente. Y sus socios en esta maniobra, el PP, ha quedado en la misma irrelevancia en la que se mueve durante toda la legislatura. El voto de censura se ha vuelto contra ellos.

Y lo curioso es que el "no" de Eva Candel, la socialista que firmó por "inexperiencia" (lleva pocas semanas en la corporación) la moción de censura y que se ha retractado y ha anunciado que votará en contra, ha reconstruido las deterioradas relaciones de Compromís y PSPV en Els Poblets. Eva Candel ha echado abajo el cambio de gobierno. El alcalde, José Luis Mas, ya ha anunciado que la incorporará al pacto. Le dará delegaciones. Mañana firmará el decreto.

Así pues, de esta crisis sale un gobierno tripartito de Compromís, Vivim (otro grupo independiente) y PSPV. Vuelve a haber pacto de progreso en Els Poblets. Eva Candel se ha convertido, de la noche a la mañana, en la esperanza de los socialistas de regenerar la agrupación municipal. El PSPV de la Marina Alta también quiere dar por superados los desencuentros con la exalcaldesa Carolina Vives (quien es probable que acabe expulsada por pactar con el PP) y su marido, el exalcalde de El Verger, Ximo Coll, quien estaría preparando su regreso a la política con la plataforma Ens Uneix. Aquel episodio de la vacunación exprés de los entonces alcaldes socialistas de Els Poblets y El Verger (la jueza archivó la causa por cohecho contra Ximo Coll y Carolina Vives) tiene unos efectos secundarios muy duraderos.

El alcalde y Eva Candel, flaqueados por los secretarios comarcales del PSPV, José Ramiro (izquierda), y Alberto Robles / Levante-EMV

Ahora falta saber si los firmantes de la moción de censura, ahora que ya no les dan los números (son cinco frente a los seis ediles, sumada Eva Candel, de la nueva mayoría progresista), siguen adelante pese a saber que no tienen nada que hacer o retiran el pleno fijado para el 10 de septiembre y se evitan el bochorno de haberse descarado para nada.

Proteger a Eva Candel de presiones

Los secretarios comarcales del PSPV y de Compromís en la Marina Alta, José Ramiro y Alberto Robles, han estado hoy en Els Poblets. Han mostrado su apoyo a la nueva entente de izquierdas. Coinciden en que la entrada de Eva Candel en el gobierno local la protege de presiones. Lleva pocas semanas en la corporación y el paso que ha dado es de una trascendencia enorme: ella sola ha echado abajo la moción de censura que iba a poner patas arriba la política en la Marina Alta y que hubiera enrarecido las siempre quebradizas (por decirlo fino) relaciones entre socialistas y valencianistas.