Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal, derriba otra barrera: instalada la silla salvaescaleras en su colegio

La empresa pública Amjasa, a propuesta de la alcaldesa, ha realizado la obra para hace posible que la alumna de 9 años pueda subir a su aula

El curso pasado, cuando Olaya había padecido alguna fractura o sufría dolores, su madre y su maestra la tenían que subir en brazos

Olaya, en la silla salvaescaleras que le permitirá subir al aula de su colegio

Olaya, en la silla salvaescaleras que le permitirá subir al aula de su colegio / Levante-EMV

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Sí, era posible. Olaya, la niña de Xàbia con los huesos de cristal (padece osteogénesis imperfecta, un trastorno genético que provoca que los huesos se fracturen con facilidad), ha echado abajo otra barrera. Empezará el curso y podrá subir a su aula sin que su madre y la maestra se deslomen llevándola en brazos escaleras arriba y escaleras abajo. Se ha instalado la silla salvaescaleras. Olaya la ha probado esta mañana. La niña estaba felicísima. Derriba otra barrera.

Olaya ya puede subir a su aula: la niña con los huesos de cristal derriba otra barrera (vídeo)

Olaya ya puede subir a su aula: la niña con los huesos de cristal derriba otra barrera (vídeo)

Alfons Padilla

Y era una barrera arquitectónica y también burocrática y política. En su colegio, el Mediterrània, hay unas escaleras interiores que esta alumna de 9 años no podía subir cuando había sufrido una fractura o tenía dolores. Hay momentos del curso en los que Olaya va en silla de ruedas. Mientras, la barrera burocrática era el retraso y los farragosos trámites de la conselleria de Educación para sacar adelante las obras del ascensor. Y la política, la cerrazón de la concejala de Educación, Mavi Pérez, de CpJ, a buscar una vía para que el ayuntamiento realizara una obra provisional para que la niña pudiera empezar el curso con normalidad. La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, sí se comprometió con la madre de Olaya a eliminar las barreras. Y ha cumplido. Cardona llevó a la empresa pública Amjasa (la alcaldesa la preside) la propuesta de asumir "de forma urgente e inmediata la financiación íntegra de la silla salvaescaleras destinada a garantizar la accesibilidad de Olaya López Goberna a su centro educativo". La propuesta se aprobó por unanimidad.

El esfuerzo diario de subir en brazos a la niña de Xàbia con los huesos de cristal por las escaleras del colegio

El esfuerzo diario de subir en brazos a la niña de Xàbia con los huesos de cristal por las escaleras del colegio

Alfons Padilla

En las últimas semanas, se han realizado las obras en el colegio público Mediterrània. La silla salvaescaleras se terminó de instalar el pasado viernes. Esta mañana Olaya, sonriente y con un brazo vendado (la niña es pura alegría e ilusión y lleva con gran ánimo la enfermedad de los huesos de cristal), ha probado la silla. Otra barrera superada. Olaya allana el camino de la accesibilidad. Su madre siempre ha insistido en que conseguir la silla salvaescaleras y el ascensor servirá también para que otros alumnos que sufran problemas de movilidad no tengan que enfrentarse a barreras arquitectónicas. Ha recalcado que todos los colegios deben ser accesibles.

La inclusión avanza

El nuevo curso comienza en Xàbia con una barrera menos. La inclusión avanza. Olaya la hace avanzar.

En el pleno de julio al que acudió Laura a reclamar que se eliminaran las barreras y que se cumpliera el compromiso de que su hija comenzara el curso con normalidad, la concejala socialista Isabel Moreno defendió que el ayuntamiento debía dar una solución urgente y excepcional para que Olaya no se topara todos los días con la barrera de las escaleras. "Estamos hablando de la igualdad y la dignidad de una niña de Xàbia", subrayó. En ese pleno, cuando se abrió el turno de intervenciones de los ciudadanos y Laura tomó la palabra, la concejala de Educación dio la espantada y no escuchó a la madre. La alcaldesa sí habló con los padres y entendió que el ayuntamiento debía actuar y que, aunque la competencia en los colegios es de la conselleria de Educación, resultaba urgente eliminar barreras y garantizar la accesibilidad. El consistorio no podía quedarse de brazos cruzados.

