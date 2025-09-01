El PSPV dice que el "no" de su concejala Eva Candel a la moción de censura inaugura un nueva etapa en Els Poblets: "Se dejan atrás el rencor y los intereses personales"

El "no" de Eva Maria Candel a la moción de censura de Els Poblets (la firmó, pero hoy ha anunciado que se desmarca y que pagó su "inexperiencia") ha hecho respirar al PSPV de la Marina Alta. La moción de censura, presentada por las concejalas socialistas, los dos ediles del PP y el independiente del PRE Francisco Pérez, quien hubiera sido el nuevo alcalde, ha quedado en nada. Ha fracasado estrepitosamente. Eva Candel la ha echado abajo. El actual alcalde, José Luis Mas, de Compromís, ya ha avanzado que quiere incorporar a la socialista a su gobierno. El pacto de progreso de Compromís y PSPV se reconstruye por la vía más inesperada. Una moción de censura frustrada servirá para superar antiguos resquemores.

El "no" de Eva Maria Candel ha sido pura terapia para los socialistas de la Marina Alta. Pidieron a sus concejalas que dieran marcha atrás y que rectificaran. Una lo ha hecho y ha desmontado el voto de censura. El pacto de sus ediles tránsfugas (las firmantes acabarán expulsadas) y el PP en Els Poblets le hacía a los socialistas un daño tremendo.

La ejecutiva comarcal ha querido reconocer públicamente "la valentía y dignidad" de Eva Candel. "Es un gesto de responsabilidad y coherencia con la voluntad expresada por la ciudadanía en las elecciones. La mayoría apostó por un gobierno progresista".

También ha invitado a sus otras dos ediles, Carolina Vives y Candi Vives a dejar el acta "si no creen en un gobierno socialista y quieren pactar con el PP". La exalcaldesa Carolina Vives y el independiente Francisco Pérez, quien formó parte del gobierno de Compromís y Vivim hasta que el alcalde lo destituyó la pasada semana al conocer que había presentado contra él una moción de censura, son los grandes derrotados de este fallido intento de cambiar el gobierno local cuando quedan 20 meses de legislatura.

El "no" de Eva Candel ha reforzado a los socialistas de la Marina Alta. La ejecutiva comarcal agradece al alcalde de Els Poblets que quiera incorporar a la socialista a su gobierno. "Demuestra que quiere rodearse de personas coherentes y determinadas a trabajar por lo mejor para el pueblo". Aquí hay, claro, un veladísimo mensaje de que José Luis Mas se equivocó cuando pactó a principio de legislatura con Francisco Pérez, quien se ha revelado como un socio muy poco fiable.

La moción de censura frustrada "abre una nueva etapa en Els Poblets, etapa en la que se dejan atrás los rencores y los intereses personales y se pone en el centro de todas las decisiones a la ciudadanía". Los socialistas se comprometen a trabajar estrechamente con Eva Candel para reconstruir la agrupación local.

Un traspié monumental

Al final, la moción de censura ha tenido efecto bumerán. Se ha vuelto contra quienes ya se veían en el gobierno. El alcalde, José Luis Mas, sale reforzado. La socialista Eva Candel, también. El PP local, que hubiera sido a la larga el más beneficiado (estas situaciones rocambolescas siempre le dan rédito electoral), sigue en la irrelevancia. Y la exalcaldesa Carolina Vives y el independiente Francisco Pérez (el candidato menos votado en las últimas elecciones) quedan malparados. Los pasos en falso en política (y que una moción de censura se desmonte es un traspié monumental) se pagan caros.