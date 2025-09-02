Las calas de Xàbia respiran: "Cada día de agosto enviábamos de vuelta a casa a más de 500 coches"

Las calas de Xàbia respiran. El domingo, último día de agosto, acudieron bañistas con los coches cargados hasta los topes de maletas. "Querían darse un último baño y refrescarse antes de volver a la rutina", afirma uno de los controladores del acceso a la Barraca. La barrera se bajó tanto en la Barraca (Portitxol) como en la Granadella a las 8.30 horas. Nada nuevo bajo el sol en agosto. Las calas del gran madrugón están llenas de coches desde primerísima hora.

Pero el lunes ya cambió todo. Ni asomo de la presión sofocante del verano. Cambió hasta la luz. Se disolvieron la calima y el bochorno. El día fue de un azul más intenso. Este martes, en cambio, amaneció más nublado. Se veían cortinas de lluvia mar adentro.

Las calas han recuperado esta semana una pizca de calma. Se han liberado de la presión asfixiante. El controlador citado de la Barraca ha indicado que la barrera la están bajando ahora a las 11.30 horas. "El cambio ha sido radical. A las 15 horas, volvemos a abrir la barrera. Quienes pueden venir ahora, en septiembre, sí que disfrutan de las calas sin agobios".

La barrera de la carretera de acceso a la cala de la Granadella / A. P. F.

Eso sí, los fines de semana todavía tocará madrugar bastante para poder bajar con el coche antes de que se cierre el acceso. También sigue vigente la llamada "tasa antimasificación", la tarifa de 9 euros por aparcar en la Barraca y la Granadella.

El controlador de la Granadella advierte que la saturación no es, ni de lejos, la de julio y agosto ("una locura"), "pero siguen viniendo bañistas". En la Granadella, la barrera la están bajando esta semana a las 9.30 horas. "En agosto, cada día se tenían que dar la vuelta y volverse a casa más de 500 coches. Ahora eso se ha reducido mucho. Se topan con la barrera bajada y se dan la vuelta unos 200 coches al día".

Es, desde luego, un chasco llegar a la Granadella y darse de bruces con la barrera. Hay opciones: bajar en el "trenet" turístico (ahora se ha recuperado el modelo "trenet" tras averiarse la guagua y funcionar unos pocos días un bus convencional) o aparcar lejísimos y bajar caminando. "Aquí les explicamos claramente que la caminata es larga. Hay quien, a mitad de camino, decide volverse. Ven que todavía les queda mucho para llegar a la cala".

Los bañistas, más sosegados

Los controladores coinciden en que los bañistas ya se toman con más resignación lo de la barrera. Saben por las redes y por los medios que estas calas son, en verano, las del gran madrugón. Otros años se enfadaban más. Alguno se ponía hecho un basilisco y amenazaba incluso a los vigilantes. Ahora se han serenado. "Viene tantísima gente que, por porcentaje, siempre te tiene que tocar alguien más maleducado. Pero, por lo general, los bañistas ya saben lo que hay. Algunos te insisten en que han hecho muchos kilómetros y que solo quieren bajar a ver la cala. Les explicamos que no hay aparcamiento libre y que dejar bajar a los coches puede colapsar el acceso. Se lo toman con más filosofía".

El control diario de acceso a estas dos calas se mantendrá hasta el 9 de septiembre y luego pasará a realizarse los fines de semana hasta pasado el puente del 9 d'Octubre. La Barraca y la Granadella, quizá las dos calas valencianas que más presión soportan en verano, dejan atrás dos meses de muchísimo trajín. Ahora recuperan la atmósfera que se le presume a las calas: bañistas a sus anchas, calma, silencio y cierta (o incierta, que ya no se sabe si la realidad es el bullicio o el sosiego) paz.