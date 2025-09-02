Más que un lavado de cara: la piscina de Calp reabre mañana tras unas obras de 78.484 euros

Más que un lavado de cara. La piscina de Calp ha pasado el mes de agosto en el "dique seco". Cerrada y en obras. Abre mañana miércoles tras unos trabajos de reparación y mantenimiento que no han sido, precisamente, moco de pavo. Han subido a 78.484 euros. Destaca la renovación y automatización de la maquinaria. En los úlitmos 10 años no se había llevado a cabo su mantenimiento integral. De ahí, quizá, los continuos problemas de la piscina. Cuando no era un roto, era un descosido.

Ahora se ha reparado la deshumectadora –que no funcionaba desde 2019 – y que permite que en la piscina no haya humedad y que exista un buen ambiente de respiración. Asimismo, se han reparado los aparatos de aire acondicionado y de calefacción de los dos vestuarios, las bombas de distribución que presentaban pérdidas así como las cuatro calderas de gasoil con el fin de garantizar el servicio en caso de fallo de la caldera de biomasa. También, se han sustituido los cuadros eléctricos completos.

También se han limpiado todas las humedades del techo / Levante-EMV

A estas actuaciones de reparación se suma la puesta en marcha de un sistema de automatización que, a través de una web y una app, permitirá monitorizar en tiempo real el estado de cada una de las máquinas, además de parámetros como la humedad relativa, la temperatura del agua, o el nivel de cloro.

Detalle de las renovadas duchas / Levante-EMV

Por otra parte, mediante el contrato de reparaciones y obras formalizado el pasado mes de mayo, se ha realizado la limpieza de las humedades del techo, se ha sustituido el suelo de la entrada por epoxi y se ha reemplazado todo el zócalo azul que era de madera aglomerada y que se encontraba en mal estado. Estas obras han tenido una inversión de 24.000 euros.

También se han instalado tornos modernos para el control automático de acceso con una inversión de 16.100 euros y se ha construido una escalera de obra de acceso a la piscina pequeña. Además, se ha adquirido una nueva silla de ruedas destinada a personas con discapacidad.

Ahora está previsto colocar cambiadores de bebé en los vestuarios / Levante-EMV

Cambiadores de bebé en los vestuarios

Finalmente, se han renovado y restaurado todas las taquillas, bancos y puertas de los vestuarios, junto con la instalación de nuevas duchas y barras de accesibilidad. Asimismo, está actualmente en licitación la incorporación de secadores de pelo y nuevos cambiadores para bebés en los vestuarios.