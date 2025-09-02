Ondara retrasa al 12 de enero la municipalización del suministro de agua

El Ayuntamiento de Ondara ha notificado a la empresa concesionaria Aguas de Valencia, S.A., que continuará prestando el servicio municipal de abastecimiento de agua potable y alcantarillado hasta el 12 de enero de 2026. Esta decisión se comunicó en el pleno extraordinario celebrado el 1 de septiembre, después de haber sido aprobada en Junta de Gobierno Local.

A pesar de que estaba previsto que la empresa municipal Sinma asumiera la gestión del agua a partir del 1 de septiembre de 2025, coincidiendo con la finalización de la concesión de Aguas de Valencia, varios factores técnicos y operativos han motivado el aplazamiento. Según el informe del ingeniero especialista en el Ciclo Integral del Agua, Rafael Aranda Espí, todavía quedan pendientes cuestiones como la subrogación del personal, la identificación de empresas especializadas para servicios específicos, la finalización del proyecto de digitalización y la resolución sobre la propiedad de las herramientas de telecontrol. Además, se considera poco adecuado iniciar el cambio de gestión en septiembre, después de un mes de agosto prácticamente inhábil, y teniendo en cuenta que la facturación del servicio es trimestral, con el tercer trimestre finalizando el 30 de septiembre.

Para garantizar una transición ordenada y segura, se ha acordado crear una Comisión de Trabajo Técnico que coordinará el cambio de modelo de gestión entre Aguas de Valencia y Sinma. El Ayuntamiento ha solicitado a la concesionaria que designe un responsable para iniciar las reuniones de coordinación lo antes posible.

El alcalde de Ondara, José Ramiro, ha explicado que Sinma había recibido recomendaciones de su consultor de gestión de agua potable para aplazar el inicio de la gestión directa hasta el inicio del nuevo año fiscal, el 1 de enero de 2026. Esto permitiría una subrogación ordenada del personal, una mejor gestión económica y fiscal y una colaboración estrecha entre las dos entidades durante los últimos meses de 2025. A partir del 12 de enero de 2026, el servicio será gestionado íntegramente por el Ayuntamiento de Ondara a través de Sinma.

Por su parte, el concejal del PP Agustín Vaquer expresó dudas sobre la prórroga del contrato aprobada en Junta de Gobierno durante el mes de agosto, considerado inhábil. A pesar de entender los motivos técnicos, manifestó preocupación por el hecho que todavía quedan cuestiones importantes por resolver, como la subrogación del personal, la liquidación del contrato, la transferencia del control digital y la contratación de servicios auxiliares. Vaquer criticó la falta de información en el pleno y pidió un seguimiento mensual del proceso para garantizar transparencia y una gestión adecuada.

Atenerse al año fiscal

Uno de los motivos clave para aplazar la subrogación del personal es la conveniencia de mantener un único pagador durante todo el año fiscal. Esto facilita la gestión administrativa y fiscal tanto para el ayuntamiento como para los trabajadores, evitando complicaciones derivadas de un cambio de empresa en medio del ejercicio, como por ejemplo duplicación de retenciones, ajustes en las declaraciones de la renta o problemas en la cotización a la Seguridad Social. De este modo, se garantiza una transición más fácil y ordenada, con una única entidad responsable de las nóminas durante todo el año 2025, según explicó después del pleno el gerente de Sinma a los regidores y regidoras.