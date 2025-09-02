Pacto de progreso en Els Poblets tras la fallida censura: Eva Candel asume Deportes y Juventud

La fallida moción de censura con efecto bumerán de Els Poblets (el alcalde al que se quería derribar, José Luis Mas, de Compromís, ha salido reforzado y los firmantes acabarán la legislatura con más pena que gloria) ha provocado un reajuste, reajuste de gran simbología, en el gobierno local. Els Poblets recupera el pacto de progreso. Ha entrado en el gobierno local la socialista Eva Candel, la concejala que ha echado abajo el voto de censura. Será tercera teniente de alcalde y estará, por tanto, en la junta de gobierno.

Eva Candel asume de momento las concejalías de Deportes y Juventud. José Luis Mas firmará esta mañana el decreto en el que incorpora a la socialista en el gobierno y le da competencias. El alcalde está abierto a que Eva Candel se haga cargo de más concejalías, pero, de momento, esta concejala, que entró hace pocas semanas en la corporación, quiere ir poco a poco y familiarizarse con la gestión municipal.

La moción de censura la presentaron tres concejalas del PSPV (la portavoz Carolina Vives y las concejalas Cati Vives y Eva Candel), dos concejales del PP y el independiente del PRE Francisco Pérez, a quien se postulaba como futuro alcalde. Pérez fue el candidato menos votado en las últimas elecciones en els Poblets (79 votos). Pero Eva Candel, que atribuyó a la "inexperiencia" y a no conocer el trasfondo de la moción de censura el hecho de haberla firmado, ha rectificado y ha dejado claro que votará en contra. Sin su apoyo, no hay moción de censura. Los firmantes han fracasado de forma estrepitosa.

Els Poblets, que inició la legislatura con un pacto de Compromís y dos grupos independientes, recupera ahora un acuerdo de progreso al entrar en el gobierno la socialista Eva Candel. El PSPV de la Marina Alta ha depositado en esta edil la esperanza de regenerar la agrupación local.