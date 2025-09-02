Otro paso para mejorar la parcheada y muy transitada carretera de acceso a Xàbia

Es la carretera de los parches. Antes del verano la Generalitat la asfaltó a trozos. Y la imagen es bien peculiar. Tramito de asfalto nuevo. Tramo de asfalto viejo. Esta carretera de acceso a Xàbia, la CV-734, registra un tráfico intensísimo. Cada mañana, sobre las 8 horas, llegan al municipio miles de vehículos. Xàbia es un foco de trabajo (construcción y hostelería). Y los miles de turistas que eligen Xàbia como destino también entran por la carretera a parches. Ahora la Generalitat ha dado un paso más para mejorarla. Cuando el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible cree el acceso a la autopista directo desde Xàbia y Gata, la CV-734 enlazará directamente con la AP-7. Los conductores se ahorrarán otro tramo saturado, el de la N-332 que lleva hasta el antiguo peaje de Ondara.

Hace un par de años terminaron las obras de las dos rotondas y la mediana de un tramo de esta carretera, el situado entre el desvío al cementerio y el acceso a la que debe ser futura zona industrial.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha licitado el contrato de servicios para la redacción del proyecto básico de mejora de la funcionalidad de la carretera CV-734 y de la conexión con la CV-740 y CV-742 en Xàbia por un importe de 344.978,45 euros y con un plazo de 24 meses.

El ámbito de la carretera CV-734 sobre el que se actuará / Levante-EMV

La directora general de Infraestructuras Viarias, Mª José Martínez Ruzafa, ha explicado que con este proyecto “se pretende dar una respuesta a los problemas de funcionalidad, tiempos de recorrido y seguridad vial que presentan los accesos a Xàbia, sobre todo en la época estival”, y ha añadido que la actuación se realizará “minimizando la afección ambiental”.

Cabe recordar que Xàbia registra un incremento de circulación de vehículos, especialmente en época estival, ya que quintuplica su población. Actualmente, el acceso al municipio y a sus urbanizaciones desde la AP-7 se realiza a través de los enlaces de Ondara o Benissa, desde la N-332; también desde la carretera autonómica CV-734 y de las carreteras de la Diputación de Alicante CV-740 y CV-742.

La carretera N-332, que sirve de conexión entre la AP-7 y la CV-734, sigue presentando un tráfico elevado y genera problemas en otros municipios como Ondara y Gata de Gorgos.

Nueva conexión con la AP-7

Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está redactando los proyectos de trazado y construcción de la conexión AP-7 con N-332 en Pedreguer y Gata de Gorgos, que acometen el diseño de una nueva conexión entre ambas vías. Esta actuación, disminuirá el tráfico de la N-332 y mejorará la seguridad vial en este tramo y, a su vez, conectará el nuevo enlace con la carretera CV-734, que constituye el principal acceso a Xàbia.

En este sentido y como ha detallado Martínez Ruzafa, “se trata de una actuación prioritaria para, junto con la intervención que desarrollará el Ministerio, lograr una solución adecuada y completa”.

En definitiva, se pueden diferenciar dos actuaciones. Por una parte, la mejora funcional de la CV-734 y de la conexión de esta carretera con las carreteras de la Diputación de Alicante CV-740 y CV-742. Se trata de un tramo de aproximadamente 7 kilómetros.

Y, por otra parte, la adecuación en la conexión de la CV-734 con la CV-740 y CV-742, que supondrá el estudio de la situación actual del nudo formado por las tres carreteras y la propuesta de soluciones para su mejora.