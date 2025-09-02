Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Calp ve escasas las ayudas municipales al alquiler: "Es ponerle una tirita a alguien que se desangra"

"Es un mero parche", advierte el secretario de los socialistas calpinos, quien lamenta que el gobierno local no tome medidas efectivas para ayudar a los jóvenes y para frenar la especulación

El secretario de los socialistas de Calp junto a la ministra y líder del PSPV Diana Morant

El secretario de los socialistas de Calp junto a la ministra y líder del PSPV Diana Morant / Levante-EMV

Teresa Andreu

Calp

Las ayudas del "Lloguer Jove" lanzadas por el gobierno de Calp (Somos Calpe, PSPV y Compromís) son "a todas luces un mero parche temporal". Lo dice el secretario general de los socialistas calpinos, José Jaime Pastor. En Calp, no hay ninguna sintonía entre el grupo municipal del PSPV (Guillermo Sendra, Marco Bittner y Itziar Doval) y el partido. Cada uno, a la suyo. Y el secretario general ha querido dejar claro que estas ayudas son "ponerle una tirita a alguien que se está desangrando". "El abandono por parte de nuestro ayuntamiento a los jóvenes calpinos los ha puesto en una situación insostenible", advierte.

Los socialistas aboga por fomentar que los jóvenes se emancipen. Pero "esta medida resulta claramente insuficiente y no afronta de manera estructural el problema de la vivienda". La dotación de 50.000 euros se queda corta. "Alcanzará a unos pocos solicitantes y dejará fuera a la mayoría de jóvenes que se enfrentan a alquileres insasumibles en una localidad marcada por la presión turística y la especulación inmobiliaria". El importe máximo de 1.200 euros al año al que puede optar cada solicitantes "difícilmente compensa la realidad de unos precios desorbitados que superan con creces las posibilidades de quienes cuentan con trabajos precarios".

La ayuda solo cubre de enero a septiembre de 2025. José Jaime Pastor sostiene que el sistema de adjudicación, "basado en el orden de llegada de las solicitudes, no garantiza que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan, sino a quienes cuentan con más información y capacidad para tramitar rápidamente las solicitudes".

No se actúa sobre la oferta

El secretario general del PSPV de Calp lamenta que no se actúe también sobre la oferta, el control de los precios y la especulación. "Solo con una estrategia integral que ponga en el centro el derecho a la vivienda se podrá garantizar a la juventud calpina un futuro de emancipación real y estabilidad residencial". El socialista califica de "ocurrencia a salto de mata" la iniciativa del "Lloguer Jove" del gobierno de Somos Calpe, tres ediles del PSPV y Compromís.

