Riuraus Vius cataloga els riuraus de Benissa

Malena Ribes Giner ha estat l'encarregada de la recopilació de tota la informació d'aquestes construccions

L'associació va participar en la festa de l'escaldà de Jesús Pobre

La revista ja es va repartir a la festa de l'escaldà de Jesús Pobre d'aquest diumenge

La revista ja es va repartir a la festa de l'escaldà de Jesús Pobre d'aquest diumenge / Levante-EMV

Teresa Andreu

Jesús Pobre

El darrer diumenge 31 d’agost va tindre lloc el lliurament de la revista Riuralogia dedicada enguany als riuraus de Benissa. L’Associació Riuraus Vius publica anualment una revista amb el catàleg dels riuraus valencians. Amb la de Benissa, ja en són tretze les publicacions realitzades. Va ser durant la festa de l’Escaldà de Jesús Pobre on associats a Riuraus Vius van poder replegar la nova publicació. També es van acostar veïns de Benissa per vore, orgullosos, la revista dels seus riuraus i parlar amb Malena Ribes Giner, encarregada de la recopilació de tota la informació dels riuraus de Benissa.

L’Associació Riuraus Vius té com a objectiu, des de la seua fundació a 2006, defendre una de les arquitectures rurals més representatives de les comarques centrals: els riuraus. Actualment, formen part més d’un centenar d'associats. El cost anual és de 20 euros, quantitat que inclou la publicació anual de la revista Riuralogia.

En uns mesos es realitzarà la presentació de la revista a Benissa.

