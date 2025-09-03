Alertan de estafas en el alquiler vacacional en Dénia, Elx y Benidorm

Agentes de la Policía Nacional alertan de las nuevas modalidades de estafas cometidas en la provincia de Alicante y dan una serie de consejos para evitar caer en la trampa. Una de las estafas que más denuncias está sumando es la relacionada con el alquiler vacacional. Se han interpuesto en las Comisarías de Benidorm, Elx y Dénia varias denuncias que están siendo investigadas sobre personas que han sido estafadas a la hora de alquilar un apartamento o vivienda vacacional.

Las víctimas contactan con el anunciante de una vivienda vacacional, aportando el estafador todo tipo de información sobre dicha vivienda y solicitando el pago por adelantado o un anticipo del importe del alquiler. Cuando la víctima acude a la vivienda para disfrutar de sus vacaciones se encuentra con que la vivienda no existe, que ya está alquilada a otras personas o que directamente no era una vivienda destinada a ese uso y cuya propiedad incluso no pertenece a la persona que la anunciaba.

Recomendaciones

Como precauciones a tomar para evitar ser víctima de este tipo de estafas la Policía Nacional recomienda: