Alertan de estafas en el alquiler vacacional en Dénia, Elx y Benidorm
Los estafadores exigen el pago por adelantado y luego ocurre que la vivienda ni siquiera es suya
Agentes de la Policía Nacional alertan de las nuevas modalidades de estafas cometidas en la provincia de Alicante y dan una serie de consejos para evitar caer en la trampa. Una de las estafas que más denuncias está sumando es la relacionada con el alquiler vacacional. Se han interpuesto en las Comisarías de Benidorm, Elx y Dénia varias denuncias que están siendo investigadas sobre personas que han sido estafadas a la hora de alquilar un apartamento o vivienda vacacional.
Las víctimas contactan con el anunciante de una vivienda vacacional, aportando el estafador todo tipo de información sobre dicha vivienda y solicitando el pago por adelantado o un anticipo del importe del alquiler. Cuando la víctima acude a la vivienda para disfrutar de sus vacaciones se encuentra con que la vivienda no existe, que ya está alquilada a otras personas o que directamente no era una vivienda destinada a ese uso y cuya propiedad incluso no pertenece a la persona que la anunciaba.
Recomendaciones
Como precauciones a tomar para evitar ser víctima de este tipo de estafas la Policía Nacional recomienda:
- Desconfiar de anuncios en los que el precio de alquiler de la vivienda sea muy bajo o considerablemente inferior a la media de alquileres de la zona.
- Confirmar o averiguar en la medida de lo posible si la vivienda es propiedad de de la persona que nos la quiere alquilar.
- No realizar ningún pago sin haber visitado en persona la vivienda o haber realizado un contrato formal de alquiler.
- Utilizar portales o plataformas de reconocido prestigio que puedan asegurar que no se trata de un anuncio fraudulento.
