Aplausos y un gran apoyo a la socialista que ha echado abajo la moción de censura de Els Poblets

"Fue muy emotivo", afirma hoy, horas después de un pleno ordinario que de ordinario no tuvo nada, el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, de Compromís. La concejala socialista Eva Candel llegó acompañada por el secretario comarcal del PSPV, José Ramiro, y otros compañeros de la Marina Alta. Entró en la corporación el pasado 21 de agosto. Y ha vivido una montaña rusa de sensaciones. Firmó una moción de censura extraña, la presentada por tres ediles del PSPV, dos del PP y el independiente del PRE, Francisco Pérez, el candidato menos votado en las últimas elecciones (79 votos) y quien iba a convertirse en el nuevo alcalde. Carolina Vives, la portavoz socialista, sabía y daba por bueno que los iban a expulsar del PSPV (ella y su marido, el exalcalde de El Verger Ximo Coll, tendrían planeado pasarse a Ens Uneix). Eva Candel fue conociendo el trasfondo. Y dijo que no contaran con ella, que rectificaba y no iba a apoyar un voto de censura que derribaba al candidato más votado (José Luis Mas logró 344 votos). La socialista echó abajo la moción de censura.

Vecinos de Els Poblets aplauden ante el ayuntamiento / Levante-EMV

Y ayer llegó el primer pleno ordinario tras la vorágine. Y de ordinario no tuvo un pelo. Fue, más bien, extraordinario y se convirtió en un homenaje a Eva Candel y al alcalde, quien ha pasado de vivir el trago más amargo de la política a salir tremendamente reforzado.

Numerosos vecinos se acercaron al ayuntamiento a mostrar su apoyo al alcalde y a la concejala Eva Candel. También los arroparon y aplaudieron concejales del PSPV y Compromís de toda la Marina Alta. Estuvieron Ramiro y el secretario de Compromís en la comarca, Alberto Robles. Todos son conscientes de que deben proteger a Eva Candel. Lleva pocas semanas en la corporación y ha tomado una decisión de gran trascendencia. Ha estado sometida a una enorme presión.

El alcalde expresa su agradecimiento a la socialista Eva Candel / Levante-EMV

"Me he sentido muy querido y estimado", remarcó el alcalde. "Los argumentos de la moción de censura eran ridículos. El pueblo no la quiere. El pueblo habló en 2023 (las elecciones municipales) y ha vuelto a hablar en 2025. Iniciamos una nueva etapa y lo hacemos con más ilusión todavía".

José Luis Mas insistió en que el acuerdo del independiente Francisco Pérez y Carolina Vives respondía a "interereses ocultos". Recordó que han pasado del rifirrafe continuo a pactar una moción de censura. "Un amigo me dice que estas cosas se hacen por amor o por dinero. Y sabemos que entre Fran y Carolina no hay precisamente amor", dijo el alcalde.

El pleno ordinario fue todo menos ordinario; el salón, repleto de público / Levante-EMV

José Luis Mas insistió en que ahora se abre un nuevo ciclo en Els Poblets. Eva Candel ha entrado en el gobierno local. Se reconstruye el pacto de progreso. El alcalde destacó la lealtad del tercer socio, Miguel Ángel Moncho, de Vivim Els Poblets. "Sabía que podía contar con él y me lo ha demostrado".

Dio las gracias a José Ramiro, al alcalde de Dénia, el socialista Vicent Grimalt, a Alberto Robles y "a todos mis compañeros y compañeras de Compromís". "Estoy muy orgulloso de pertenecer a este colectivo". También agradeció a su hermana Eva que pusiera palabras (una emotiva publicación de apoyo en facebook) a lo lo que él, cuando la moción de censura parecía hecha, no acertaba a expresar.

"Acabas de llegar a la política y la has dignificado"

El alcalde destacó que Eva Candel es "una personal excepcional". "Acabas de llegar a la política y la has dignificado. Has demostrado tu estima por Els Poblets. En esta ocasión estaba muy claro quienes eran los buenos y quienes los malos, y hemos gando los buenos. También agradezco a mis compañeros su gran apoyo. Han hecho posible que no perdiera en ningún momento la ilusión".