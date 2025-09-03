El recurso de una promotora obliga a Dénia a retrasar el gran pulmón verde del Bosc de Diana

No es un drama. La Dénia que respira, que ensancha su pulmón verde y que se prepara para el cambio climático tiene que superar constipados. Resiliencia es también tener paciencia y reflejos para convertir lo que podría parecer un tropiezo en una oportunidad. El gobierno local (PSPV y Compromís) ha tenido ahora que retrasar la licitación para contar cuanto antes con el gran pulmón verde del Bosc de Diana, un parque de 36.000 metros cuadrados llamado a convertirse en gran refugio climático. Los trabajos debían iniciarse este año. Pero una de las promotoras que quiere tumbar el nuevo Plan Estructural, el planeamiento que ha dado seguridad y ha dibujado una ciudad más verde y peatonal, ha recurrido el proyecto del gran parque. Alega que el plan especial del Bosc de Diana, documento que debe ordenar toda esta zona situada al sur del casco urbano, no está todavía aprobado. El gobierno local ha decidido dejar en "stand by" el parque. Confía en tener terminado el plan especial en unos seis meses y en reiniciar entonces la adjudicación de estos trabajos.

La concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha afirmado que el ayuntamiento ya lleva tiempo trabajando en este plan especial. Lo aprobará y, a continuación, retomará el proyecto del Bosc de Diana. Mientras, destinará los dos millones de fondos europeos Next Generation que iban a las obras del parque (el presupuesto total es de 3,7 millones) a mejorar la Vía Verde, la ruta peatonal y ciclista que discurre por el antiguo trazado del ferrocarril Dénia-Carcaixent. Una de las mejoras es la de plantar más árboles y ampliar las áreas de sombra. Este proyecto también encaja perfectamente en el espíritu de sostenibilidad de la subvención europea.

"La financiación europea y sus plazos nos llevaron a dar prioridad a la redacción y licitación del parque del Bosc de Diana. Sin embargo, una de las empresas promotoras que también ha llevado a los tribunales el Plan General Estructural ha presentado un recurso contra el proyecto porque el plan especial no está aprobado. Hemos decidido paralizar durante unos meses el Bosc de Diana hasta que tengamos el plan especial", ha explicado Ripoll, quien ha subrayado que ahora el ayuntamiento podrá también desarrollar en esta zona un gran parque inundable que mitigue el riesgo de avenidas de agua.

El consistorio ya ha pedido al ministerio que la subvención de dos millones se destine a otros proyectos relacionados con la promoción de la sostenibilidad. La mejora de la Vía Verde incluirá acondicionar el pavimento, instalar iluminación (deberá ser tenue) o plantar más árboles.

"Esperamos tener el plan especial listo para marzo o abril del próximo año. Aprovecharemos este tiempo para buscar nueva financiación europea para el Bosc de Dénia y nos presentaremos a la próxima convocatoria de los planes Edil (Planes de actuación integrados de entidades locales financiados con fondos Feder 21-27), a lo que ya podemos optar gracias a tener aprobado el documento de la Agenda Urbana 2030", ha destacado Ripoll.

Proyecto para transformar Dénia

"Evidentemente, el Bosc de Diana es uno de los grandes proyectos que deben transformar Dénia. Este obstáculo ha sido un jarro de agua fría para nosotros. Pero ya sabemos que en la administración los tiempos y la paciencia son requisitos imprescindibles y yo, personalmente, estoy convencida de que este proyecto comenzará a hacerse realidad esta legislatura". La concejala también ha insistido en que ahora se abre la oportunidad de ampliar el parque e incluir un terreno adyacente que se convertirá en parque urbano inundable y permitirá ofrecer una solución natural a las avenidas y acumulación de aguas pluviales.

Así pues, el futuro Bosc de Diana hace frente al cambio climático en todos los frentes: será un refugio de sombra y naturaleza y mitigará el riesgo de inundaciones.