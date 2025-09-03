Els Magazinos de Dénia celebra la IV edición del Encuentro Gastronómico Viu L’Arròs Mariner el próximo 21 de septiembre

El Mercado Gastronómico y Cultural Els Magazinos de Dénia celebrará el próximo 21 de septiembre la cuarta edición del Encuentro Viu L’Arròs Mariner en el que ocho cocineros seleccionados ejecutarán sus recetas propias. Con esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto Cuina de Territori, Els Magazinos, en colaboración con Cerveza Turia, pretende recuperar y poner en valor las tradiciones de la Marina Alta a través de los productos de temporada y los productores locales. En esta ocasión, el cartel es una creación de Bonavista Taller, tras el que se encuentran las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve, con un estilo lleno de color, frescura y naturalidad mediterráneas.

El cartel es de Bonavista Taller, de las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve. / Bonavista Taller

Con el objetivo de difundir la tradición gastronómica de la Marina Alta alrededor del arroz marinero, los cocineros aportarán su propio punto de vista con la elaboración de arroces en los que se fomente la creatividad, la innovación y la convivencia gastronómica.

Para ello, todos los participantes deberán utilizar pescado procedente de alguna de las lonjas ubicadas en los municipios de la Marina Alta, así como arroz bomba o bombón con Denominación de Origen València.

Los alumnos del Raquel Payá de Dénia cocinaron el pasado año un sabrosísimo arroz / BODIA.B

Cada equipo participante elaborará una paella de 10 raciones que permitirá difundir, una vez más, la cultura de los productos de proximidad de la comarca y las recetas tradicionales transmitidas por diferentes generaciones de cocineros, ya sean profesionales o aficionados.

Programación Viu l´Arròs Mariner. Domingo 21 de septiembre

10:30 a 11:30 h. Mesa redonda “El arroz marinero, un privilegio de los pueblos pesqueros y de nuestra cocina”. Participarán Javier Calvo, Doctor en Historia que nos contará la historia de los arroces con pescado y presentará su libro sobre el arroz marinero de la colección de cuadernos de la serie “ El Nostre Territori”; José María Pascual presidente grupo arroceros Les Tanques y agricultor de la Marjal Pego-Oliva, que nos contará la historia del arroz Bombón y el lanzamiento de esta variedad por el grupo dacsa; Paco Sala “Faso”, patrón de la barca Troia, de la Cofradía de pescadores de Dénia, que nos contará la tradición de hacer el arroz marinero para el rancho de la tripulación; Rafael Margós del restaurante familiar Las Bairetas (Chiva, València) y fundador de El Paeller; que nos hablara de su proyecto gastronómico y cómo elaboran el caldo de pescado con pescado de la Lonja de Dénia. José Sanchis Sabater del Restaurante L´Alter (Picassent, Valencia), cuya paella ha sido recomendada por The New York Times que nos hablaran de su especialidad en la elaboración de paellas a la leña.

Ubicación: Restaurante Les Cuinetes.

La maestría de elaborar un buen arroz / BODIA.B

11:30 a 14:00h. CÓRNER + TALLERES en la zona de paellas.

• ARROZ D.O. València de la variedad Bomba y Bombón proveniente de los campos de Pego.

• EL PAELLER, rincón con caldos y preparados de arroces.

La sabrosísima paella popular / BODIA.B

12 a 14h. PAELLA POPULAR realizada por El Paeller con su caldo de pescado hecho a leña y pescado del Pòsit de Dénia. En esa misma franja horaria, se podrá disfrutar también de una RUTA DE TAPAS con productos de temporada + CERVEZA TURIA en la Calle de los Sabores de Els Magazinos.

12 a 14h. IV ENCUENTRO DE ARROCES VIU L´ARRÒS MARINER elaborados con arroz bomba, D.O. València, cultivado en los campos de Pego.

15h. ENTREGA DE PREMIOS.

El historiador y gran divulgador Javier Calvo / BODIA.B

En esta ocasión, como gran novedad, las ocho recetas seleccionadas para el Encuentro Gastronómico Viu L’Arròs Mariner recibirán una dotación económica de 300 euros como reconocimiento por su labor de difusión de la cultura del arroz marinero tan arraigada en la comarca de la Marina Alta. Este concurso es posible gracias a Cerveza Turia y a la colaboración de Hostelbe. Las bases del concurso se pueden consultar aquí: https://elsmagazinos.com/bases-concurso-viu-larros-mariner/

Las personas que quieran participar en esta fiesta del arroz marinero deberán inscribirse antes del 19 de septiembre enviando un e-mail a hola@elsmagazinos.com o un WhatsApp al teléfono 609939607 con su receta de arròs mariner para 10 personas, explicando cómo realiza el fondo de pescado y qué pescados de nuestras lonjas y arroz utiliza para su elaboración. La organización del jurado seleccionará entre todos los equipos apuntados, las ocho propuestas que participarán en el evento y que realizarán la receta seleccionad en directo el domingo 21 de septiembre en Els Magazinos.