Plaga de cucarachas en las Plaça de Baix de Xàbia

El alcantarillado se ha fumigado a primera hora de la mañana y han salido estos repulsivos insectos

La plaza, salpicada de cucarachas

La plaza, salpicada de cucarachas / A. P. F.

Alfons Padilla

Alfons Padilla

Xàbia

Las cucarachas salían esta mañana de debajo de las piedras (de las baldosas). A primera hora se ha fumigado el alcantarillado de la Plaça de Baix y el Carrer Estret, en pleno casco antiguo de Xàbia. Hacía falta, claro. Ahí abajo rebulle un inframundo de repulsivos insectos. Pero el primer efecto de estas fumigaciones suele ser que las cucarachas afloran, salen por las bocas de las alcantarillas. Y eso es lo que ha ocurrido. Salían y morían, envenenadas de insecticida. Las más resistentes sí trepaban por las fachadas. La plaza ha quedado salpicada de cucarachas. Un asco. Pero, por lo menos, hoy cierran los negocios de hostelería de esta plaza y los trabajadores y clientes se han librado de ver corretear bajo sus pies a decenas de insectos.

Cucarachas suben por la piedra tosca de una fachada

Cucarachas suben por la piedra tosca de una fachada / A. P. F.

Esta plaza da a la parte trasera del ayuntamiento. En seguida han llegado las quejas. La propia alcaldesa, Rosa Cardona, ha dado órdenes de que los servicios de limpieza acudan esta mañana a retirar los bichejos muertos y desperdigados en el pavimento. Antes, los vecinos y turistas han arrugado el gesto. Mueca de desagrado. Las cucarachas dan mucho asquito. Los pueblos turísticos tampoco se libran de estas plagas características de las ciudades.

