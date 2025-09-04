Un incendio obliga a cortar durante una hora la carretera de Xàbia a Benitatxell

Cadena de incendios en Xàbia. El tercero en declararse, después del de la vivienda de la playa del Arenal y el del Camí Vell de Pedreguer, en les Valls del Montgó, ha sufrido una reproducción y ha obligado a cerrar un tramo de la carretera de Xàbia al Poble Nou de Benitatxell. El tramo desde el cruce del Paso al cruce del restaurante BomAmb ha permanecido cortado alrededor de una hora. Se ha reabierto sobre las 17.15 horas. Es un incendio básicamente de cañaveral y arbustos. Se ha iniciado en la ribera del río Gorgos. Cuando estaba prácticamente controlado, ha habido una reproducción que es la que ha obligado a cortar la carretera. La extinción evoluciona bien.

Mientras, el incendio de les Valls del Montgó (en el Camí Vell de Pedreguer y cerca de la carretera de Xàbia a Jesús Pobre) ya está controlado. Ha calcinado un bancal baldío. A los vecinos de los chalés próximos se les ha pedio que se confinaran en sus casas. El fuego se ha quedado en el mismísimo murete de piedra de un chalé.

También se ha dado la alarma esta tarde de un posible incendio en la cara norte del Montgó, en Dénia, en la zona del Coll de Pous. Pero, finalmente, ha sido una falsa alarma. La polvareda de unas obras de desmonte podrían haber generado la confusión.

El fuego de les Valls de ha quedado en el murete de piedra de un chalé / A. P. F.

Un helicóptero de extinción está desde las 16 horas en Xàbia. A los incendios han llegado rápidamente la Policía Local y la Guardia Civil, los bomberos del Consorcio de Alicante y los forestales, el agente medioambiental, la Cruz Roja y Protección Civil. Se confía en sofocar rápidamente el fuego que ahora más preocupa, que es el que ha obligado un tramo de la carretera de Xàbia al Poble Nou de Benitatxell.

Y preocupa mucho la concatenación de incendios. La vegetación, tras el verano, está muy seca y las temperaturas siguen siendo muy elevadas.